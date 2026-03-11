NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Vocalista de Reik preocupa a sus seguidores tras compartir fotografías en un hospital

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Jesús Navarro, vocalista de la agrupación Reik - Foto de EFE
Las publicaciones se dan luego de que el grupo cancelara algunos de sus conciertos en Estados Unidos.

El cantante y compositor mexicano Jesús Navarro, líder de la banda Reik, alertó a sus seguidores luego de compartir varias fotografías desde el hospital.

En las imágenes, se observa al intérprete de ‘Con la falta que me haces’ y ‘Voy a olvidarte’, siendo sometido a varias pruebas médicas e incluso en una de las imágenes aparece con los ojos vendados.

La publicación se da luego de que el grupo cancelara algunos de sus conciertos en Estados Unidos.

Pues la banda canceló los conciertos programados para el 7 y 8 de marzo en Washington, DC., lo que generó una ola de comentarios y rumores por parte de los fanáticos.

“Recupera tu salud y cuida tu hermosa voz que mejores pronto”, “Con mucha tristeza les cuento que esto no solo me dolió en el alma sino también en mi cartera” y Primero es tu salud, ya nos veremos pronto”, fueron algunos de los comentarios.

Ante ello, el grupo atribuyó la ausencia del artista a problemas en sus cuerdas vocales.

Asimismo, el artista afirmó que, de haber tenido la posibilidad, habría cumplido con los conciertos, pero explicó que su condición lo impidió.

“No se asusten. Se ve todo más aparatoso de lo que está. Estoy bien. No puedo contestar todo ahorita, pero agradezco cada mensaje que llega”, afirmó.

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre el diagnóstico, sin embargo, Jesús Navarro informó que ya fue dado de alta y se encuentra en su hogar recuperándose.

