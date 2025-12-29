Miguel Borja llegó a México y se uniría al Cruz Azul en el que juegan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta

Tras su salida de River Plate, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja se encuentra siendo pretendido por varios equipos que lo quieren en su plantilla.

Aunque en un principio se había hablado de que el ‘Colibrí’ podría llegar al rival más fuerte de River, Boca Juniors, parece que su nuevo equipo no está en suelo argentino.

El artillero cafetero llegó a México en donde estaría negociando su incorporación al club Cruz Azul, en donde juegan sus dos excompañeros de selección Kevin Mier y Willer Ditta.

En los videos que han circulado en redes sociales, se ve al jugador colombiano saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México.

Según algunos medios locales, Cruz Azul le ofreció un contrato para dos temporadas con la posibilidad de que lo extienda por un año más.

Dicho contrato entraría en vigencia a partir del próximo 1 de enero de 2026, una vez se haga los exámenes médicos.

El medio Universal Deportes informó que el ‘Colibrí’ se haría los exámenes médicos este martes 29 de diciembre.

Borja sería la solución que la directiva del club estaría buscando para el que considera el problema más grande del equipo: la falta de contundencia frente al arco.

Su cuota goleadora y experiencia internacional fueron lo que hicieron que desde la directiva del conjunto mexicano lo quisieran fichar.

Este sería un nuevo paso en su carrera tras su salida de River Plate, en donde duró tres temporadas.

Con ‘Las Gallinas’ se consagró campeón de la Supercopa de Argentina y campeón de la Copa de Argentina.

Además, con el conjunto argentino el colombiano disputó 150 partidos, en los que acumuló un total de 60 goles.