Jueves, 11 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Este es el equipo ideal de las Eliminatorias Sudamericanas, según Sofascore, que incluyó a dos colombianos

septiembre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Ambos cafeteros tuvieron registros importantes que los llevó a formar parte de la prestigiosa y teórica plantilla.

El martes concluyeron las Eliminatorias Sudamericanas luego de que Bolivia derrotara contra todo pronóstico al Brasil de Carlo Ancelotti y se quedara con el cupo de la región para el repechaje al Mundial de 2026 por delante de La Vinotinto, que cayó por goleada contra una Colombia en ascenso.

Argentina (1°), Ecuador (2°), Colombia (3°), Uruguay (4°), Brasil (5°) y Paraguay (6°) desembarcaron en la decimoctava y última jornada ya asegurados de manera directa en el certamen cuya próxima edición se disputará en Norteamérica.

En ese sentido y un día después de que finalizara la clasificación, la reconocida plataforma tecnológica de estadísticas deportivas Sofascore reveló cuál es el equipo ideal de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la plantilla publicada en las redes sociales de la empresa croata, fueron incluidos dos colombianos, dos brasileños, cuatro argentinos, un boliviano, un uruguayo y un ecuatoriano.

Los dos colombianos elegidos para hacer parte del mejor once que dejó la competición en Sudamérica por el pase al Mundial, según Sofascore, fueron James Rodríguez y Luis Díaz.

James, cabe resaltar, finalizó como el máximo asistente de las Eliminatorias, con un total de 7 pases que terminaron en gol, mientras que el extremo del Bayern de Múnich, por su parte, terminó segundo en la tabla de goleadores con 7 tantos, solo uno por debajo de Lionel Messi, quien terminó primero con sus dos anotaciones a Venezuela en la penúltima fecha.

A James y a 'Lucho' los acompañan en una línea de mediocampo ofensiva con cuatro hombres el brasileño Raphina, el boliviano Miguel Terceros y en punta, como único delantero, el campeón del Mundo Messi.

Más atrás, en ese mismo once ideal, aparecen los compañeros de 'La Pulga' en La Albiceleste: Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, quienes dentro de ese equipo estelar harían las veces de volantes de primera línea, de contención o recuperadores.

Como defensas hay una línea de tres integrada por el ecuatoriano Piero Hincapié, el brasileño Gabriel Magalhães y el argentino Cristian Gabriel 'El Cuti' Romero, quienes a sus espaldas tienen al uruguayo Sergio Rochet defendiendo la portería.

La oncena de futbolistas fueron elegidos luego de mostrar un gran desempeño a lo largo de las concluidas eliminatorias que empezaron desde 2023 y quienes, con sus actuaciones dentro del campo, llevaron a sus equipos a la cita en Estados Unidos, Canadá y México.

Lo único que estaba por definir en la última jornada —además de las posiciones finales en la tabla— era al representante sudamericano que jugará en marzo el minitorneo de seis selecciones de distintas partes del planeta que van a buscar hacerse con dos espacios para el Mundial.

Aliada con la altitud de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, La Verde se quedó con el cupo al imponerse sobre los pentacampeones del mundo gracias a un discutido gol de penal (45+4) de su mayor promesa, el atacante Miguel 'Miguelito' Terceros.

La inesperada victoria, en la primera caída desde que 'Carletto' se estrenó en La Canarinha en junio, permitió que la selección boliviana se apoderara de la séptima plaza con 20 unidades, dos más que su rival por el puesto, Venezuela, que el miércoles anunció el fin del contrato de su entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista.

