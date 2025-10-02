NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Millonarios vs América juego destacado de la fecha 14 del FPC - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios y América, uno de los juegos más destacados de la fecha 14 de FPC; estos equipos se juegan su última chance para entrar en los ocho

octubre 2, 2025
Por: Natalya Baquero González
A seis fechas de que termine la fase del todos contra todos, varios equipos comienzan a hacer cálculos matemáticos para ver si les alcanza para meterse dentro de los cuadrangulares.

Este viernes 3 se dará inicio a la decimocuarta jornada de la Liga BetPlay Clausura 2025, la cual se extenderá hasta el próximo martes 7 de octubre, día en el que se disputará uno de los juegos más destacados de la fecha entre Millonarios y América de Cali, un encuentro decisivo para ambas escuadras; el que dé ventaja le dirá adiós de manera anticipada a la siguiente fase de la competencia.

Pero no son los únicos que hacen cálculos matemáticos; otros clubes como Deportivo Pereira, el Cali, Once Caldas y hasta Llaneros se suman a la lista de equipos que hacen cálculos matemáticos para meterse dentro de los ocho.

Por su parte, otros como Envigado, Unión Magdalena, Boyacá Chico hacen cuentas para mantener la categoría, pues se encuentran dentro de los principales candidatos para descender al Torneo de la B el próximo año.

Como novedad, en esta jornada solo se disputarán nueve encuentros, debido a que el juego entre Independiente Medellín y Santa Fe fue aplazado.

Millonarios y América, al todo o nada

Ambos equipos tienen posibilidades mínimas para hacerse un lugar dentro de los ocho primeros de la competencia, teniendo en cuenta los resultados de otros encuentros, los cuales también podrían afectar sus aspiraciones.

o

Actualmente, el América de Cali supera a Millonarios en la tabla de posiciones. Los Escarlatas ocupan la casilla 13 con 14 unidades, las mismas de los Embajadores, pero con una diferencia de -1, hecho que tiene al conjunto vallecaucano dos puestos arriba de los capitalinos, que están en el puesto 15.

Sí o sí, uno de los dos tiene que buscar salir vencedor, pues de llegar a empatar, ambos clubes quedarían al borde de la eliminación del Campeonato Finalización 2025.

¡Prográmese! Así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay Clausura 2025

  • - Vienes 3 de octubre.

Deportivo Cali vs. Pereira
Hora: 7:30 p.m. Colombia
Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 8:30 p.m. ET.

  • - Sábado 4 de octubre

Envigado vs. Bucaramanga
Hora: 2:00 p.m. Colombia

Unión Magdalena vs. Águilas Doradas
Hora: 4:10 p.m. Colombia

Llaneros vs. Fortaleza
Hora: 6:20 p.m. Colombia

  • - Domingo 5 de octubre

Deportivo Pasto vs. Alianza Valledupar
Hora: 3:00 p.m. Colombia

Junior vs. Tolima
Hora: 5:15 p.m. Colombia
Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 6:15 p.m. ET.

Boyacá Chicó vs. Nacional
Hora: 7:30 p.m. Colombia

  • - Lunes 6 de octubre

La Equidad vs. Once Caldas
Hora: 7:30 p.m. Colombia

  • - Martes 7 de octubre

Millonarios vs. América
Hora: 7:30 p.m. Colombia
Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 8:30 p.m. ET.

