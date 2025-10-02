NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Radamel Falcao García

Hoy se cumplen 20 años del debut goleador de Radamel Falcao García con River Plate

octubre 2, 2025
Por: Natalya Baquero González
20 años del primer gol de Falcao con River Plate - Foto: EFE
El histórico delantero de la selección Colombia comenzó su carrera internacional el 2 de octubre de 2005 en el equipo de la “Banda Cruzada”.

Radamel Falcao García es uno de los jugadores colombianos con mayor reconocimiento a nivel mundial del siglo XXI; así quedó evidencia en el más reciente listado publicado por la revista inglesa Four Four Two, que incluyó al samario dentro del top 100 liderado por el astro argentino Lionel Messi.

No es para menos; el futbolista cafetero cuenta con amplia trayectoria a nivel internacional, la cual tuvo un inicio como hoy hace 20 años con River Plate, de Argentina, equipo con el que se estrenó como goleador.

El 2 de octubre del 2005, en el estadio Monumental, el delantero cafetero, con tan solo 19 años y bajo el mando de Reinaldo "Mostaza" Merlo, hizo su debut goleador en el balompié internacional con el conjunto Millonario. En aquella oportunidad El Tigre se fue de doblete en el juego que el equipo de la Banda Cruzada venció 3-1 a Independiente.

Dos tantos que dieron inicio al olfato goleador de Radamel Falcao García, quien durante los cuatro años y medio que representó los colores de River Plate marcó un total de 45 anotaciones, 14 asistencias y el campeonato en 111 partidos.

El conjunto Millonario fue el equipo que le abrió las puertas a nivel internacional al delantero colombiano y que posteriormente lo convertiría en una leyenda del fútbol mundial. Pues tras sus grandes actuaciones con el club de la “Banda Cruzada”, dio el salto al balompié europeo y le permitió consolidarse en la selección Colombia, donde también brilló con sus goles.

Ya en el fútbol europeo, el delantero samario logró consolidar una carrera deportiva llena de títulos y goles en escuadras como el Porto de Portugal, Atlético de Madrid de España, AS Mónaco de Francia, donde brilló y destacó por sus remates y olfato goleador que le permitieron levantar varios campeonatos.

Actualmente, Radamel Falcao García cuenta con un historial de 356 goles anotados a nivel de clubes y selección; 6 de ellos han sido en el fútbol colombiano, los cuales marcó en su paso por Millonarios FC.

De igual manera, El Tigre con 35 tantos es el actual máximo goleador de la selección Colombia.

