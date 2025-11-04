NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Luis Díaz

Navidad y Halloween: Luis Díaz marca doblete al campeón PSG y se convierte en el máximo goleador colombiano de Champions, pero se va expulsado del partido

noviembre 4, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Luis Díaz - Bayern Múnich vs PSG - Fotos AFP
Luis Díaz - Bayern Múnich vs PSG - Fotos AFP
Sin jugar como centrodelantero, 'Lucho' supera en la lista a referentes como Radamel Falcao García y Jackson Martínez.

El futbolista del Bayern de Múnich Luis Díaz se convirtió este martes en el máximo anotador colombiano en la historia de la UEFA Champions League luego de anotar dos goles frente al vigente campeón del certamen, Paris Saint-Germain, antes de salir expulsado poco antes del fin de la primera mitad.

Antes del encuentro, Díaz registraba la cifra de 12 anotaciones con la que se ubicaba segundo en la lista de máximos goleadores colombianos en la máxima competencia de clubes del fútbol europeo.

Pese a caracterizarse más por su rol de extremo izquierdo y no de centrodelantero, Díaz, antes del juego contra el PSG, igualaba la marca de 12 tantos de Radamel Falcao García y estaba a uno de alcanzar a Jackson Martínez (13), ambos delanteros natos con paso por la selección Colombia.

'Lucho', sin embargo, no solo llegó a la misma cifra de Martínez, recordado por figurar en equipos como el Porto de Portugal y el Atlético de Madrid de España, sino que la superó y quedó, hasta el momento, como el único máximo anotador cafetero de la Champions.

La primera anotación de Díaz llegó temprano en el partido al minuto 4 luego de aprovechar un rebote en el borde del área tras una ofensiva del equipo alemán. El balón le quedó con ángulo de remate y pateó con potencia el balón que, pese a que el defensor Marquinhos intentó interceptarlo, venció la red.

Al minuto 32, Díaz se las ingenió para recuperarle un balón al mismo Marquinhos, que lo perdió mientras su equipo se preparaba para salir de su propia área.

El guajiro anticipó su jugada y se hizo con la posesión para después rematar fuertemente y cruzar la pelota al fondo de la portería del francés Lucas Chevalier.

Ya sobre el final del primer tiempo y cuando el colombiano parecía cumplir una primera parte de ensueño, tras anotarle por partida doble al equipo favorito de Europa y llegar a la honorífica cifra, Díaz vio la tarjeta roja tras un llamado del VAR al árbitro central Maurizio Mariani.

El exjugador del Liverpool se barrió fuertemente para intentar arrebatarle el balón a Achraf Hakimi, pero le impactó su pie izquierdo y ocasionó una infracción que le costó a Hakimi si continuidad en el partido y tuvo que ser sustituido.

En ese sentido, Díaz consiguió un importante desempeño en el encuentro pero su histórico logro se vio afectado por la medida disciplinaria que recibió tras cometer una falta que, aunque algunos la consideraron como imprudente, otros, como los encargados de la transmisión de ESPN, catalogaron de "exagerada" e "inentendible".

