Abuelo venezolano conmueve las redes sociales al seguir el Clásico Mundial en un televisor antiguo: "Las cosas bellas que nos deja este campeonato"

Un abuelo de nacionalidad venezolana conmovió las redes sociales al seguir el Clásico Mundial mediante un televisor antiguo.

En un audiovisual se ve al hombre de la tercera edad gritando de emoción por el buen juego mostrado por la selección caribeña en el magno evento deportivo.

El video que tuvo gran alcance en plataformas digitales como Instagram, TikTok y Facebook sacó el lado empático de miles de internautas.

“Todos los venezolanos con un mismo sentir sin importar la posición ni donde estábamos algunos les tocó gritar en silencio, pero todos celebramos”, escribió una usuaria de Instagram.

“¿Alguien conoce a este abuelo, me gustaría regalarle un televisor moderno... Es un sentimiento muy bonito mi Venezuela querida”, expresó otra usuaria, también en Instagram.

“No lloré cuando ganamos, lloré cuando vi a este señor... Quiero localizar a este señor para enviarte un TV y un sillón, ambos productos nuevos”, complementó otro usuario de Instagram.

El pasado 17 de marzo la selección venezolana de béisbol hizo historia al conquistar su primer título del Clásico Mundial.

Esto, tras derrotar a la novena de Estados Unidos con un marcador de 3-2 en la final disputada en el LoanDepot Park de Miami.

El choque se definió de forma dramática, pues el empate se rompió en la parte alta de la novena entrada gracias a un doble impulsor de Eugenio Suárez, que permitió anotar a Javier Sanoja.

VEA TAMBIÉN Con el trofeo en mano y al son de Canserbero, así salieron del vestuario los peloteros de la Selección de Venezuela tras conquistar el Clásico Mundial o

Para los venezolanos, ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 representa mucho más que un éxito deportivo; es un símbolo de unidad, resiliencia y esperanza en medio de la crisis política que atraviesa el país sudamericano desde hace varios años.