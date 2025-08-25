Figura de La Vinotinto burló a tres jugadores del Real Madrid y asistió notoriamente a un compañero: la jugada tuvo un inesperado final

Una figura de La Vinotinto burló el domingo a tres jugadores del Real Madrid con una serie de regates antes de hacer un pase que dejó en posición de gol a su compañero, quien no aprovechó la ocasión y erró la que pudo ser una destacable anotación.

Se trata del delantero venezolano Salomón Rondón, quien en el partido en el que su nuevo equipo, el Real Oviedo, enfrentó al Real Madrid por la segunda fecha de LaLiga de España, regateó a tres jugadores del equipo merengue y dejó de cara a gol al mediocampista belga Leander Dendoncker.

VEA TAMBIÉN Así saludó Salomón Rondón a la hinchada de su nuevo club en LaLiga de España o

Tras recibir el balón filtrado a la espalda del defensa merengue Antonio Rüdiger, Dendoncker buscó perfilarse hacia el arco de su compatriota Thibaut Courtois, quien también se habría sorprendido por la jugada, pues estaba lejos de su arco, aunque su intuición lo llevó a devolverse anticipando la decisión del delantero rival.

Tan pronto como Dendoncker se percató de la posición del arquero, intentó enviar el balón por encima para marcar, pero para ese momento Courtois ya había retrocedido lo suficiente para hacerse con el remate, al que además le hizo falta una mejor potencia y ubicación para llegar a la red y 'colgar' al guardameta.

La jugada se dio exactamente en el minuto 23 del partido cuando aún no se había abierto el marcador, pero el Madrid estaba atacando constantemente al Oviedo, que en junio retornó a la primera categoría del fútbol español luego de 24 años.

En medio de la intensidad ofensiva de los 'Blancos', los locales gestionaron un contrataque comandado por Rondón, quien recibió antes de la mitad del campo la marca no solamente de Federico Valverde, sino de los centrales Rüdiger y Dean Huijsen.

Rondón, que es considerado por muchos como el máximo referente de La Vinotinto, engañó a los dos centrales con que iba a dirigirse hacia el costado derecho del campo, para posteriormente perfilarse hacia el medio y ganarle en fuerza a Valverde.

El uruguayo, que se repuso de casi haber caído al suelo tras intentar disputar el balón con el venezolano, quiso ir por la pelota que para ese momento estaba nuevamente cerca de la línea lateral, y pese a que se barrió buscando recuperarla, fue en ese momento que Rondón logró asistir a Dendoncker.

Aunque el partido terminó 3 a 0 a favor del Real Madrid, las impresiones del venezolano como del Real Oviedo fueron positivas por momentos, teniendo en cuenta que se trataba de un equipo recién ascendido enfrentando al más veces ganador de la liga española.

Dentro de las acciones del partido, incluso, los jugadores e hinchas azules reclamaron un penalti dentro del área tras un empujón de Huijsen sobre Rondón, pero el árbitro no sancionó la falta.

Las anotaciones del 'Rey de Europa' fueron autoría de Kylian Mbappé, que abrió el marcador a los 37 minutos y luego selló su doblete al 83, y de Vinícius Júnior, que antes del pitazo final liquidó el encuentro.

VEA TAMBIÉN Jugador del Bayern Múnich con paso por Inglaterra ya está siendo comparado con Franck Ribéry por otra leyenda del equipo por su desempeño o

Con este triunfo el club blanco subió a la tercera posición con seis puntos, los mismos que el Villarreal, líder por la diferencia de goles, y el Barcelona, segundo por la misma razón.

El cuadro ovetense, por su parte, se encuentra parcialmente en la parte baja de la tabla, pues ocupa la casilla 19 y supera solo al último, Girona, pues los dos, junto al Levante (18) perdieron los dos primeros partidos de la temporada.