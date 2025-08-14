"No te esperabas este movimiento Transfermarkt": equipo español presumió de cantante colombiano como su "nuevo fichaje"

El equipo español Unión Balompédica Conquense, que juega en la Segunda Federación (la cuarta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España), sorprendió a sus hinchas al anunciar su alianza con el cantante colombiano Blessed.

Como si se tratara del fichaje de un nuevo jugador, el equipo compartió unas fotografías en su cuenta de X con el artista paisa y escribió: "No te esperabas este movimiento Transfermarkt".

Según UB Conquense, se trata de la primera vez en la historia que “una de las grandes estrellas de la música urbana latina y su mánager se unen a un club de España como inversores, imagen y embajadores de un proyecto deportivo, cultural y social”.

"Nunca antes en España se había producido una alianza así, uniendo la fuerza del fútbol con el poder de la música y el impacto social en la juventud. Desde las calles de Medellín hasta las Casas Colgadas de Cuenca. Desde el corazón de España hasta cada rincón de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa. Más de 100 millones de seguidores en redes sociales serán testigos de este nuevo capítulo que llevará el nombre de nuestra ciudad y nuestra provincia a todo el mundo", comentó el club en su página web.

Actualmente, Blessd cuenta con otros proyectos como el equipo Vendsyssel FF de Dinamarca y la escuela en Medellín Dímelo Jara. Mientras que Balompédica tiene otra alianza con el Club AV10 de Antonio Valencia, leyenda del Manchester United, en Ecuador.

VEA TAMBIÉN Blessd compró un equipo de fútbol de segunda división con la ilusión de ascenderlo y no lo logró, descendió a tercera o

“Nuestra idea es unir estas iniciativas en España, Dinamarca, Colombia y Ecuador para crear una alianza nacional e internacional que promueva valores, crecimiento personal y oportunidades reales para los jóvenes, con un fuerte compromiso social. Esta unión es solo el comienzo”, agregó el equipo.

Así las cosas, Blessd y su mánager Dímelo Jara no solo aportarán su imagen y su música, sino que ayudarán a conectar con la gente, a “inspirar a niños y jóvenes para que sueñen más alto a través del arte y del deporte”.

“Blessd y Jara son amantes del fútbol, del deporte, de la humildad, del trabajo y, sobre todo, de ayudar a los más jóvenes a escapar de las dificultades que existen en sus países. Valores que conectan de manera natural con los principios y la visión de la Unión Balompédica Conquense. Estamos ante una oportunidad única de hacer historia, de construir algo diferente y de demostrar que el fútbol y el entretenimiento también pueden tener corazón, alma y sentimientos”, concluyó Unión Balompédica Conquense.

Stiven Mesa Londoño, conocido por su nombre artístico Blessd o El bendito, es un cantante de 25 años nacido en Medellín, quien ha colaborado con grandes referentes de la música urbana como Karol G, Maluma, Anuel AA, Ryan Castro y Feid, entre otros.