Jueves, 14 de agosto de 2025
Blessd

"No te esperabas este movimiento Transfermarkt": equipo español presumió de cantante colombiano como su "nuevo fichaje"

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Cantante colombiano Blessd crea alianza con equipo español - Foto por Unión Balompédica Conquense
Cantante colombiano Blessd crea alianza con equipo español - Foto por Unión Balompédica Conquense
El equipo español compartió unas fotografías en su cuenta de X con el artista paisa.

El equipo español Unión Balompédica Conquense, que juega en la Segunda Federación (la cuarta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España), sorprendió a sus hinchas al anunciar su alianza con el cantante colombiano Blessed.

Como si se tratara del fichaje de un nuevo jugador, el equipo compartió unas fotografías en su cuenta de X con el artista paisa y escribió: "No te esperabas este movimiento Transfermarkt".

o

Según UB Conquense, se trata de la primera vez en la historia que “una de las grandes estrellas de la música urbana latina y su mánager se unen a un club de España como inversores, imagen y embajadores de un proyecto deportivo, cultural y social”.

"Nunca antes en España se había producido una alianza así, uniendo la fuerza del fútbol con el poder de la música y el impacto social en la juventud. Desde las calles de Medellín hasta las Casas Colgadas de Cuenca. Desde el corazón de España hasta cada rincón de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa. Más de 100 millones de seguidores en redes sociales serán testigos de este nuevo capítulo que llevará el nombre de nuestra ciudad y nuestra provincia a todo el mundo", comentó el club en su página web.

Actualmente, Blessd cuenta con otros proyectos como el equipo Vendsyssel FF de Dinamarca y la escuela en Medellín Dímelo Jara. Mientras que Balompédica tiene otra alianza con el Club AV10 de Antonio Valencia, leyenda del Manchester United, en Ecuador.

o

“Nuestra idea es unir estas iniciativas en España, Dinamarca, Colombia y Ecuador para crear una alianza nacional e internacional que promueva valores, crecimiento personal y oportunidades reales para los jóvenes, con un fuerte compromiso social. Esta unión es solo el comienzo”, agregó el equipo.

Así las cosas, Blessd y su mánager Dímelo Jara no solo aportarán su imagen y su música, sino que ayudarán a conectar con la gente, a “inspirar a niños y jóvenes para que sueñen más alto a través del arte y del deporte”.

“Blessd y Jara son amantes del fútbol, del deporte, de la humildad, del trabajo y, sobre todo, de ayudar a los más jóvenes a escapar de las dificultades que existen en sus países. Valores que conectan de manera natural con los principios y la visión de la Unión Balompédica Conquense. Estamos ante una oportunidad única de hacer historia, de construir algo diferente y de demostrar que el fútbol y el entretenimiento también pueden tener corazón, alma y sentimientos”, concluyó Unión Balompédica Conquense.

Stiven Mesa Londoño, conocido por su nombre artístico Blessd o El bendito, es un cantante de 25 años nacido en Medellín, quien ha colaborado con grandes referentes de la música urbana como Karol G, Maluma, Anuel AA, Ryan Castro y Feid, entre otros.

