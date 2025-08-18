"Nos reímos con el cuerpo técnico": 'Bocha' Batista no se guardó nada al hablar sobre su salario y ser uno de los mejores pagos del continente con La Vinotinto

La Vinotinto se medirá el próximo 5 de septiembre a Argentina y el 9 ante Colombia en Maturín para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas y soñar con la clasificación por primera vez a un Mundial en su historia.

La selección venezolana se ubica actualmente en la séptima posición con 18 puntos y se está quedando parcialmente con el cupo al repechaje para acceder a la cita orbital.

En la antesala de la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas que será crucial para las aspiraciones de La Vinotinto, el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista brindó una entrevista en la que habló del rendimiento de la selección a lo largo de las clasificatorias y las aspiraciones de cara a la última jornada.

Batista respondió varios cuestionamientos sobre el rendimiento de La Vinotinto, pero también le hizo frente a una incómoda pregunta que no pasó desapercibida.

“Una de las cosas de las que se habla mucho es que es uno de los mejores pagados a nivel de Sudamérica. ¿A usted eso le genera alguna presión o incomodidad o le genera importancia?”, fue la pregunta que le hicieron durante su entrevista en el canal de YouTube El Mundo es Balón.

La incómoda pregunta no fue evadida por el director técnico argentino, quien sin tapujos habló claro sobre el tema.

“Me río porque, primero, no es la realidad lo que sale”, comenzó diciendo Batista al tiempo que negó que la cifra divulgada sea verdadera.

“A veces ponen cifras y digo ‘ojalá sea así’”, agregó.

En ese sentido, aseguró que no le da importancia a ese tema e insistió en que la causa risa porque la información sobre su salario no es cierta. “No le doy importancia a eso, yo solo lo que hago es trabajar de hacer las cosas lo mejor posible día a día por el sueño que tenemos”, explicó.

“Cuando salen estas cosas que no son verdad y hay que tener cuidado cuando se hablan de cifras, son feas. Lo tomo como un chiste y nos reímos con el cuerpo técnico”, subrayó.

Cabe recordar que Transfermarkt dio a conocer semanas atrás un listado de los entrenadores mejores pagos de selecciones en el que Batista aparece como uno de los de mayores ingresos, incluso por encima del Lionel Scaloni, técnico argentino campeón del mundo con su selección.

Batista, de acuerdo con Transfermarkt, es el de mejor salario en la actualidad a comparación de sus compatriotas Lionel Scaloni, técnico de Argentina, campeona del mundo y de la Copa América, y Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia.

Con 2.6 millones de euros anuales —moneda en la que el portal mostró la diferencia— (poco más de 3 millones de dólares), el entrenador de Venezuela se ubicó en la décima posición del ranking.

Este es el ranking de los entrenadores mejores pagados a nivel de selecciones, según Transfermarkt:

Carlo Ancelotti (selección de Brasil) - €9.5M

Thomas Tuchel (selección de Inglaterra) - €5.9M

Julian Nagelsmann (selección de Alemania) - €4.9M

Roberto Martínez (selección de Portugal) - €4.0m

Didier Deschamps (selección de Francia) - €3.8M

Marcelo Bielsa (selección de Uruguay) - €3.5m

Ricardo Gareca (selección de Chile – a falta de la oficialización de su salida) - €3.3M

Ronald Koeman (selección de Países Bajos) - €3.0M

Luciano Spalletti (selección de Italia) - €2.8m

Fernando Batista (selección de Venezuela) - €2.6M

Gustavo Alfaro (selección de Paraguay) - €2.5M

Lionel Scaloni (selección de Argentina) - €2.3M

Néstor Lorenzo (selección Colombia) – €2.1M

(13) Sebastián Beccacece (selección de Ecuador) - €2.1M

Vincenzo Montella (selección de Turquía) €1.8m