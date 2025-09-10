Momento exacto en el que el 'Bocha' Batista abandonó la rueda de prensa postpartido sin atender las preguntas de los periodistas

El entrenador de la selección venezolana Fernando 'Bocha' Batista abandonó este martes la rueda de prensa postpartido tras haber caído 6 a 3 frente a Colombia en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas y quedarse, junto a sus dirigidos, por fuera del repechaje mundialista.

La Vinotinto conservaba hasta después de la última jornada la séptima posición que le permitía pasar a la repesca intercontinental, pero una derrota en su propia casa terminó cediéndole la posibilidad a Bolivia, que sí aprovechó las circunstancias y derrotó a la pentacampeona Brasil en El Alto por la mínima diferencia.

Aunque el combinado venezolano había dejado una buena impresión durante el primer tiempo, en el que siempre estuvo por encima del marcador hasta el 2 a 2, la parte complementaria fue una pesadilla para los de Batista, quien luego de disculparse en la conferencia durante su primera intervención, optó por abandonarla sin atender los interrogantes de los periodistas venezolanos.

"Buenas noches a todos, simplemente decirles que es un momento muy duro, un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño que simplemente no pudo ser", dijo Batista a la prensa.

En el que fue su único pronunciamiento, el 'Bocha' prosiguió asegurando que era un momento complejo para realizar un análisis profundo del partido y que esperaba hacerlo en "los días venideros", cuando todo estuviera "más tranquilo" luego de las emociones generadas por el partido.

"Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder sacrificar al repechaje. Reitero, un momento muy difícil, un momento muy duro en lo personal y en lo futbolístico, agradezco a este grupo de jugadores con quienes lo intentamos hasta la última fecha", prosiguió.

Asimismo, el entrenador argentino afirmó estar presente en la rueda de prensa "por respeto" hacia los periodistas, con quienes aseveró haber tenido siempre una buena relación y sentir un buen trato desde ambas partes, pero luego explicó la razón por la que no continuaría atendiéndolos durante aquella compleja noche.

"Solamente quería decirles eso, pedirles disculpas. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Y bueno, lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar, así que buenas noches a todos, disculpen. Que estén muy bien", concluyó el estratega de 55 años antes de pararse de la silla mientras la movió con un solo movimiento y procedió a retirarse de la sala.

Varios sectores de la prensa venezolana criticaron el gesto del seleccionador Vinotinto pues, pese a haber ofrecido disculpas, algunos aseguran que no hubo respeto con el tiempo de los periodistas, cuyo trabajo es precisamente cubrir, además del antes y el durante, el momento después del encuentro con las declaraciones de los involucrados.

Batista había anticipado en días anteriores antes de la última doble fecha de la clasificación regional, en la que Venezuela primero se enfrentaba a Argentina, que el partido más importante iba a ser contra Colombia, premisa por la que fue duramente criticado por haber descartado de entrada una posible búsqueda del resultado contra La Albiceleste, que los hubiese dejado mejor ubicado antes del duelo decisivo.

La Vinotinto perdió entonces la primera oportunidad de haber clasificado a una Copa del Mundo de la FIFA, aunque logró una de las mejores participaciones en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas al haber llegado al último partido con posibilidades de clasificarse, al menos, al repechaje.