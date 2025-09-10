NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Momento exacto en el que el 'Bocha' Batista abandonó la rueda de prensa postpartido sin atender las preguntas de los periodistas

septiembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Fernando Batista - Foto AFP
Fernando Batista - Foto AFP
La Vinotinto cayó ante Colombia y le dio la posibilidad a Bolivia de arrebatarle el cupo al repechaje mundialista.

El entrenador de la selección venezolana Fernando 'Bocha' Batista abandonó este martes la rueda de prensa postpartido tras haber caído 6 a 3 frente a Colombia en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas y quedarse, junto a sus dirigidos, por fuera del repechaje mundialista.

La Vinotinto conservaba hasta después de la última jornada la séptima posición que le permitía pasar a la repesca intercontinental, pero una derrota en su propia casa terminó cediéndole la posibilidad a Bolivia, que sí aprovechó las circunstancias y derrotó a la pentacampeona Brasil en El Alto por la mínima diferencia.

o

Aunque el combinado venezolano había dejado una buena impresión durante el primer tiempo, en el que siempre estuvo por encima del marcador hasta el 2 a 2, la parte complementaria fue una pesadilla para los de Batista, quien luego de disculparse en la conferencia durante su primera intervención, optó por abandonarla sin atender los interrogantes de los periodistas venezolanos.

"Buenas noches a todos, simplemente decirles que es un momento muy duro, un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño que simplemente no pudo ser", dijo Batista a la prensa.

En el que fue su único pronunciamiento, el 'Bocha' prosiguió asegurando que era un momento complejo para realizar un análisis profundo del partido y que esperaba hacerlo en "los días venideros", cuando todo estuviera "más tranquilo" luego de las emociones generadas por el partido.

"Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder sacrificar al repechaje. Reitero, un momento muy difícil, un momento muy duro en lo personal y en lo futbolístico, agradezco a este grupo de jugadores con quienes lo intentamos hasta la última fecha", prosiguió.

Asimismo, el entrenador argentino afirmó estar presente en la rueda de prensa "por respeto" hacia los periodistas, con quienes aseveró haber tenido siempre una buena relación y sentir un buen trato desde ambas partes, pero luego explicó la razón por la que no continuaría atendiéndolos durante aquella compleja noche.

"Solamente quería decirles eso, pedirles disculpas. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Y bueno, lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar, así que buenas noches a todos, disculpen. Que estén muy bien", concluyó el estratega de 55 años antes de pararse de la silla mientras la movió con un solo movimiento y procedió a retirarse de la sala.

Varios sectores de la prensa venezolana criticaron el gesto del seleccionador Vinotinto pues, pese a haber ofrecido disculpas, algunos aseguran que no hubo respeto con el tiempo de los periodistas, cuyo trabajo es precisamente cubrir, además del antes y el durante, el momento después del encuentro con las declaraciones de los involucrados.

Batista había anticipado en días anteriores antes de la última doble fecha de la clasificación regional, en la que Venezuela primero se enfrentaba a Argentina, que el partido más importante iba a ser contra Colombia, premisa por la que fue duramente criticado por haber descartado de entrada una posible búsqueda del resultado contra La Albiceleste, que los hubiese dejado mejor ubicado antes del duelo decisivo.

o

La Vinotinto perdió entonces la primera oportunidad de haber clasificado a una Copa del Mundo de la FIFA, aunque logró una de las mejores participaciones en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas al haber llegado al último partido con posibilidades de clasificarse, al menos, al repechaje.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Fernando Batista

La Vinotinto

Repechaje al Mundial

Selección de Venezuela

Selección de Bolivia

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Deportes

Ver más
La letona Jelena Ostapenko y la bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE)
Aryna Sabalenka

Sabalenka reveló que tuvo tenso diálogo con tenista envuelta en pelea en el US Open que le da la vuelta al mundo: "Está lidiando con dificultades que hacen de ella una persona inestable"

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich con el Liverpool - Foto: EFE
Fichaje

Liverpool reemplaza a Luis Díaz con un fichaje que rompió récord en el fútbol inglés

Salomón Rondón/ Dayro Moreno - Fotos AFP
Copa Mundial del Fútbol

Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La letona Jelena Ostapenko y la bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE)
Aryna Sabalenka

Sabalenka reveló que tuvo tenso diálogo con tenista envuelta en pelea en el US Open que le da la vuelta al mundo: "Está lidiando con dificultades que hacen de ella una persona inestable"

Integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
Desapariciones forzadas

Piden información sobre un exalcalde, dos ingenieros, una docente y un joven víctimas de desaparición forzada en Barinas

Corte Constitucional Colombia

Aceptan demanda contra la zona económica binacional entre Venezuela y Colombia porque debería ser aprobada en congresos

Presos políticos en Venezuela

Otra vez la presidenta del Circuito Judicial de Caracas: Niegan hábeas corpus a la activista Grajales

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich con el Liverpool - Foto: EFE
Fichaje

Liverpool reemplaza a Luis Díaz con un fichaje que rompió récord en el fútbol inglés

Salomón Rondón/ Dayro Moreno - Fotos AFP
Copa Mundial del Fútbol

Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto

Futbolistas Lionel Messi y Yeferson Soteldo - Foto de referencia: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Así formaría la Vinotinto contra Argentina este jueves por Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal