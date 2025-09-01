Este es el récord que podría batir Dayro Moreno si juega contra Bolivia o Venezuela en próximos partidos de Colombia en las Eliminatorias

El delantero colombiano que está por cumplir 40 años, Dayro Moreno, podría batir un récord si el DT Néstor Lorenzo le da minutos contra Bolivia o Venezuela en los próximos partidos del conjunto cafetero en las Eliminatorias Sudamericanas.

Con que vea acción en cualquiera de los dos duelos por el clasificatorio Conmebol, Moreno se convertiría en el jugador de campo más longevo en vestir el uniforme de la ‘tricolor’ en trámite oficial.

Como tal no sería el jugador de todo el combinado ‘cafetero’ con más edad, pues esa huella ya la marcó el portero Faryd Mondragón, quien con 43 años jugó en el Mundial de Brasil 2014.

En ese top, de más longevos, Dayro podría ubicarse en segunda posición, superado solamente por Mondragón. De hecho, el goleador, desplazaría de ese ranking a Mario Alberto Yepes, que actualmente es el segundo más longevo con 38 años, 5 meses y 21 días.

Dayro Moreno registra la cifra de 369 anotaciones en toda su carrera y supera en la lista de máximos anotadores colombianos a referentes como Falcao García, que tiene 356, Víctor Aristizabal con 346, Carlos Bacca (345) y Juan Pablo Ángel (291).

Actualmente, es goleador de la Copa Sudamericana. En lo que va de 2025 ha marcado 23 goles y su rendimiento pareciera ser el de una joven promesa.

La página oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó el pasado viernes la lista de convocados por el entrenador Néstor Lorenzo para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que el equipo buscará asegurar su cupo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. En el listado, figura Dayro Moreno.

Esta es la lista completa de convocados para la selección Colombia:

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

De esta manera, luego de varios días de incertidumbre se dio a conocer la lista de 26 jugadores que harán lo posible por asegurar la clasificación en el primer partido contra Bolivia, que se jugará este jueves a las 6:30 p.m. locales en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Colombia, posteriormente, deberá medirse ante Venezuela en el Monumental de Maturín. El equipo espera no tener que definir todo en ese juego, ya que 'La Vinotinto' buscará los tres puntos en casa.

El duelo contra 'La Verde', entretanto, será crucial también para los bolivianos, pues están cerca de arrebatarle la repesca a Venezuela, por lo que será una jornada definitiva no solo para los tres combinados, sino también para Uruguay y Paraguay, que harán lo propio por conseguir su tiquete a Estados Unidos, Canadá y México.

Colombia, cabe recordar, se encuentra sexta en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y tiene 22 puntos, cuatro más que la séptima, Venezuela, y dos menos que Paraguay y Uruguay, quinta y cuarta, respectivamente.

En ese sentido, una victoria contra Bolivia, este jueves, clasificaría directamente a Colombia al Mundial.

Con el empate en el primero de los dos últimos juegos, 'La Tricolor' también lograría la clasificación directa siempre y cuando Venezuela no gane en Buenos Aires ante Argentina, pues en caso de que eso pase, todo se definiría en Maturín.

El panorama sería más complejo para los colombianos en caso llegar a perder en Barranquilla y si Venezuela le gana a 'La Albiceleste', pues solo quedaría un punto de distancia entre las dos selecciones vecinas a pocos días de un enfrentamiento decisivo.