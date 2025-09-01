NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
La Vinotinto

"Contra Colombia será mi último partido con La Vinotinto en Eliminatorias": referente de la selección venezolana revela radical decisión

septiembre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección venezolana - Foto AFP
La última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas será crucial para Venezuela y Colombia, pues se juegan la clasificación al Mundial del próximo año.

Un referente de La Vinotinto anunció que contra Colombia jugará su último partido en Eliminatorias Sudamericanas defendiendo los colores de la selección venezolana.

El jugador, que es el capitán del equipo nacional, mostró también su deseo porque el país clasifique a su primera Copa Mundial de la FIFA cuando quedan solamente dos partidos para que finalicen las Eliminatorias.

Venezuela se jugará una última doble fecha crucial frente a la selección de Argentina y luego contra Colombia, encuentros en los que debe intentar conservar su séptima posición actual que le otorga cupo a un repechaje o buscar, si se le dan los resultados, la clasificación directa.

En ese sentido, el centrocampista hizo el importante anuncio sobre su ciclo con el combinado venezolano, pues, aparte de jugarse la clasificación a la máxima cita, se despedirá de las Eliminatorias Sudamericanas siendo parte del seleccionado venezolano.

El futbolista en cuestión es Tomás Rincón, quien en entrevista con el medio digital Conexión Goleadora dio a conocer su novedad con la absoluta tras 15 años desde que se unió a esta en 2010. Rincón, cabe resaltar, jugó también el sudamericano Sub-20 de 2007 con la selección de esa categoría.

"Contra Colombia será mi último partido con La Vinotinto en Eliminatorias. Después vendría el Mundial y cerraremos un ciclo", expresó Rincón.

El venezolano además se mostró positivo con el desarrollo de la clasificación regional al certamen cuya próxima edición se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Me quiero retirar escuchando el himno del Mundial", aspira, a pocos días de que Venezuela enfrente en el primero de los dos últimos juegos a Argentina en Buenos Aires, partido en el que Lionel Messi también dejó saber que disputará el último duelo de Eliminatorias con su selección.

Venezuela, con 18 puntos, y Bolivia, con 17, parecen pelear por la repesca, mientras que Perú, con 12, depende de un milagro. Chile, que tiene 10 unidades, ya está fuera en la carrera por un cupo.

De este modo, la despedida de Messi en las Eliminatorias, en el estadio Monumental, no solo tendrá una fuerte carga emotiva, sino que también podría definir el rumbo del clasificatorio de cara a la también despedida del capitán de La Vinotinto por el mismo certamen en Maturín.

Una victoria de los campeones del mundo ante los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista le aseguraría la clasificación a Paraguay, Uruguay y Colombia, cualquiera sea el resultado que consigan en sus partidos, y un empate en tierras gauchas solo les basta a La Albiceleste y a los guaraníes.

Así las cosas, cabe la posibilidad de que todo se llegue a definir en Maturín, lo que no ocurriría si Colombia le gana a 'La Verde' en Barranquilla en el primero de los dos últimos choques.

