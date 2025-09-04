País sudamericano decreta día feriado tras clasificar al Mundial de 2026: "Una campaña épica que ha inspirado a toda la población"

Este jueves, tras la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, se conocieron a las seis selecciones clasificadas para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Tres selecciones más se sumaron a Argentina, Brasil y Ecuador que consiguieron la clasificación a la cita orbital de 2026 en junio pasado.

Se trata de Colombia, Uruguay y Paraguay que en la jornada 17 de las clasificatorias sudamericanas que se disputaron este jueves lograron sellar su pase al Mundial de 2026 que por primera vez tendrá a 48 equipos participantes.

La alegría de clasificar a un Mundial movilizó no solo a los aficionados al fútbol, sino también a los gobiernos nacionales. Este es el caso de Paraguay que, en cabeza del presidente Santiago Peña, decidió decretar día feriado para este viernes 5 de septiembre para celebrar la histórica clasificación.

Con el decreto 4522, el jefe de Estado paraguayo decretó feriado nacional en toda la república paraguaya para festejar la histórica clasificación.

“Que luego de una campaña épica, nuestra Selección Nacional de Futbol de mayores -cariñosamente llamada por el pueblo paraguayo como la "Albirrola"- logró clasificar en la fecha a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a llevarse a cabo en México/Estados Unidos/Canadá, máxima cita del deporte mundial, tras casi dieciséis años de dolorosa ausencia”, dice el decreto promulgado por el presidente Peña.

“Que nuestra querida Selección paraguaya, sus jugadores, cuerpo técnico, personal de asistencia, de apoyo y dirigentes, lograron unir al pueblo paraguayo, jornada tras vibrante jornada, demostrando al continente y al mundo la plena vigencia de la mítica "garra guaraní", y dejando el alma en cada partido, encarnando así el amor a la camiseta, para hacer realidad el sueño de todo un país.

En ese sentido, el país sudamericano justificó su decisión en que “el gobierno no puede estar ajeno a este tremendo logro -que va mucho más allá de lo deportivo- y se une a las manifestaciones de alegría, de apoyo y reconocimiento al gran logro de la "Albirroja", deviniendo por ello necesario facilitar el encuentro de todos los paraguayos para unirnos en un gran abrazo y en el festejo de esta histórica jornada, declarando el día viernes 5 de setiembre de 2025 como Feriado Nacional, conforme lo dispuesto en los Artículo 4" y 8" de la Ley N" 7544/2025”

Cabe recordar que la selección guaraní no había conseguido clasificar a ninguno de los últimos tres mundiales que disputó, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Fue de la mano del entrenador argentino Gustavo Alfaro que la senda del triunfo se pudo reencaminar después de un mal comienzo en las Eliminatorias.

Uruguay se clasificó en la sexta posición con 25 puntos tras empatar con Ecuador sin goles en el estadio Defensores del Chaco.