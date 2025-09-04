NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

País sudamericano decreta día feriado tras clasificar al Mundial de 2026: "Una campaña épica que ha inspirado a toda la población"

septiembre 4, 2025
Por: Luis Cifuentes
Festejos tras la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial de 2026 - Fotos: EFE
Festejos tras la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial de 2026 - Fotos: EFE
Con el decreto 4522, el jefe de Estado decretó feriado nacional en toda la república para festejar la histórica clasificación.

Este jueves, tras la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, se conocieron a las seis selecciones clasificadas para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Tres selecciones más se sumaron a Argentina, Brasil y Ecuador que consiguieron la clasificación a la cita orbital de 2026 en junio pasado.

Se trata de Colombia, Uruguay y Paraguay que en la jornada 17 de las clasificatorias sudamericanas que se disputaron este jueves lograron sellar su pase al Mundial de 2026 que por primera vez tendrá a 48 equipos participantes.

o

La alegría de clasificar a un Mundial movilizó no solo a los aficionados al fútbol, sino también a los gobiernos nacionales. Este es el caso de Paraguay que, en cabeza del presidente Santiago Peña, decidió decretar día feriado para este viernes 5 de septiembre para celebrar la histórica clasificación.

Con el decreto 4522, el jefe de Estado paraguayo decretó feriado nacional en toda la república paraguaya para festejar la histórica clasificación.

“Que luego de una campaña épica, nuestra Selección Nacional de Futbol de mayores -cariñosamente llamada por el pueblo paraguayo como la "Albirrola"- logró clasificar en la fecha a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a llevarse a cabo en México/Estados Unidos/Canadá, máxima cita del deporte mundial, tras casi dieciséis años de dolorosa ausencia”, dice el decreto promulgado por el presidente Peña.

Que nuestra querida Selección paraguaya, sus jugadores, cuerpo técnico, personal de asistencia, de apoyo y dirigentes, lograron unir al pueblo paraguayo, jornada tras vibrante jornada, demostrando al continente y al mundo la plena vigencia de la mítica "garra guaraní", y dejando el alma en cada partido, encarnando así el amor a la camiseta, para hacer realidad el sueño de todo un país.

En ese sentido, el país sudamericano justificó su decisión en que “el gobierno no puede estar ajeno a este tremendo logro -que va mucho más allá de lo deportivo- y se une a las manifestaciones de alegría, de apoyo y reconocimiento al gran logro de la "Albirroja", deviniendo por ello necesario facilitar el encuentro de todos los paraguayos para unirnos en un gran abrazo y en el festejo de esta histórica jornada, declarando el día viernes 5 de setiembre de 2025 como Feriado Nacional, conforme lo dispuesto en los Artículo 4" y 8" de la Ley N" 7544/2025”

o

Cabe recordar que la selección guaraní no había conseguido clasificar a ninguno de los últimos tres mundiales que disputó, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Fue de la mano del entrenador argentino Gustavo Alfaro que la senda del triunfo se pudo reencaminar después de un mal comienzo en las Eliminatorias.

Uruguay se clasificó en la sexta posición con 25 puntos tras empatar con Ecuador sin goles en el estadio Defensores del Chaco.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Mundial 2026

Fútbol

Clasificados del Mundial

Paraguay

Santiago Peña

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Deportes

Ver más
El delantero colombiano Jhon Durán. (EFE)
Fenerbahce

Jhon Durán marcó gol con el que su club en Turquía pavimentó regreso a la Champions y la afición se lo reconoció con grito que batió un récord de ruido

Luis Fernando Muriel, jugador colombiano del Orlando City / FOTO: AFP
Colombianos

La humildad del colombiano Luis Muriel que fue a buscar a figura del Inter de Miami para pedirle la camiseta

Juego entre Venezuela y Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados reaccionan a precios para asistir a juego entre Argentina y La Vinotinto que sería el último de Messi en el Monumental: "Laburo un mes por una entrada"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Claudia Tarazona esposa de Miguel Uribe / FOTO: EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Daniel Quintero (EFE)
Daniel Quintero

Pleno del Congreso de Perú declaró persona no grata al precandidato colombiano, Daniel Quintero

El delantero colombiano Jhon Durán. (EFE)
Fenerbahce

Jhon Durán marcó gol con el que su club en Turquía pavimentó regreso a la Champions y la afición se lo reconoció con grito que batió un récord de ruido

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

Petro se pronunció sobre política de Trump contra cárteles y respaldó a Maduro: "No creo que la solución sea poner dinero para matar o capturar líderes políticos"

Líder opositor Alejandro Moreno y Presidente del Senado, Gerardo Hernández Noroña | Foto AFP News
La Mañana

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Féretro de Miguel Uribe Turbay, precandidato colombiano asesinado - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Conmovedor momento en la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe: su pequeño hijo Alejandro visitó el féretro

Christopher Landau - Foto EFE
Régimen de Maduro

EE.UU. prepara más acciones para presionar a Maduro, pero descarta intervenir: "Tienen que alzarse y reclamar su libertad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano