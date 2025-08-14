Partido entre Santa Fe y América de Cali en la liga femenina fue detenido por insultos racistas: “Esto es lamentable”

Este miércoles Santa Fe y América de Cali se enfrentaron fase de grupos de la Liga Profesional Femenina de Colombia en un partido en el que el protagonista fue el racismo.

El encuentro, que se disputó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, dejó el triunfo del conjunto ‘escarlata’ con un sabor agridulce para la afición.

Los visitantes ganaron el partido 1-0 con un gol de Elexa Bahr en el minuto 61, sin embargo, todo se vio opacado cuando la jueza del encuentro María Camila Rodríguez lo tuvo que detener por insultos racistas por parte de la afición de Santa Fe.

La jueza central fue advertida por la cuarta árbitra, Jeny Quinceno, quien se percató que la hinchada de las ‘Leonas’ estaban lanzando insultos racistas hacia las rivales.

De inmediato, Rodríguez activó el protocolo antirracismo haciendo la seña con los brazos en forma de equis para detener el juego.

Ante la situación, las mismas futbolistas del conjunto bogotano intentaron calmar a la hinchada, pero la situación escaló tanto que el presidente Eduardo Méndez también tuvo que interferir.

Pese a esto, el juego se retomó y se pudo finalizar, pero tanto el cuerpo técnico como las futbolistas de América de Cali se mostraron afectadas por la situación.

Carlos Hernández, entrenador del conjunto ‘escarlata’, se refirió al asunto en conferencia de prensa postpartido diciendo que: “Esto enluta al fútbol”.

“Este acto, contra nosotros, para las jugadoras negras de América, las profesionales, las de la cantera, para nuestra hinchada, para todos los negros”, añadió.

Hernández expresó que este tipo de situaciones no deben de suceder y que “es increíble, inaudito, duele, soy orgulloso de mi raza, de mi familia, de mis padres, mis hijos que son negros y venir a la capital a recibir ese maltrato de un indio, que ojalá no me lo encuentre en la calle, a ver si me dice, porque de pronto se me sale el negro, hoy hay dolor de patria”.

Con la voz totalmente quebrada expresó que “hay cosas más delicadas para que un desadaptado venga a decirme negro en la cancha. Soy orgulloso, y orgulloso de mis negras que compiten como guerreras en la cancha. Esto es lamentable, venimos a un espectáculo deportivo”.

Por su parte, América de Cali emitió un comunicado en el que publicó la foto de las jugadores con la frase “Negro a mucho honor”.

En el comunicado el club rechazó con vehemencia lo sucedido y afirmó que: “por las negras de nuestro equipo, los negros del equipo profesional, de nuestro cuerpo técnico, de nuestras Categorías de Formación, por los negros que hacen parte de nuestra historia como Institución, por los negros del país, levantamos una voz de protesta contra estos actos de discriminación que empañan el fútbol, un deporte que debe vivirse con respeto y en paz”.

El técnico de Santa Fe, Omar Ramírez, también habló sobre el incidente y explicó en rueda de prensa que los aficionados no insultaron al cuerpo técnico ni a las futbolistas.

Sino que, por el contrario, fue el banco del América de Cali quien se provocó a los aficionados del conjunto local.

Ramírez afirmó en rueda de prensa que: “Es cierto que hay que atacar el racismo, pero lo de hoy, no”.