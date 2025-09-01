NTN24
Cerró el mercado de fichajes en el fútbol de élite: el veterano chileno Alexis Sánchez entre las sorpresas de la ventana de traspasos

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Casi sobre la campana se anunció que el legendario goleador chileno, ex de Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán, se unía por una temporada a histórico club de LaLiga.

Cerró el mercado de fichajes en el fútbol élite. En Alemania, Italia y Francia la ventana de traspasos concluyó a las 20:00 horas, mientras en España, el límite se extendió hasta el filo de la medianoche.

De manera ‘in extremis’, el club español Sevilla se reforzó con el veterano delantero chileno, Alexis Sánchez.

En ese orden de ideas, la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla, del brasileño Antony al Betis y del argentino Nico González al Atlético de Madrid fueron las operaciones más sonadas este lunes en LaLiga.

Casi sobre la campana se anunció que el legendario goleador chileno, ex de Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán, se unía por una temporada al Sevilla.

"Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador", señaló el club andaluz en un comunicado.

El jugador había rescindido de mutuo acuerdo su contrato con el Udinese este mismo lunes, con la intención de unirse al Sevilla, que al final se hizo oficial rozando la medianoche.

El futbolista, de 36 años, se pondrá en manos del argentino Matías Almeyda para intentar recuperar su mejor forma.

Unas horas antes, el Betis había anunciado su acuerdo con el Manchester United para incorporar hasta 2030 a Antony, que iniciará así su segunda etapa en el club bético, tras una primera como cedido de febrero a junio.

El club andaluz no detalló la cuantía de la operación, pero habría pagado unos 25 millones de euros (29,3 millones de dólares), según la prensa española. El jugador ya expresó su deseo de volver al equipo 'verdiblanco' donde, reconoció en una entrevista, que encontró su ‘prime’.

Más temprano, el Atlético de Madrid había hecho oficial su octava incorporación de la ventana tras sellar un acuerdo con la Juventus de Turín por Nico González, que se une al cuadro 'rojiblanco' como cedido.

El internacional con la ‘albiceleste’ conocerá así el campeonato español, a las órdenes de su compatriota Diego Simeone, luego de haber militado en la Bundesliga (Stuttgart) y en la Serie A (Fiorentina y Juventus).

Tampoco se quedó atrás el Villarreal, que cerró el fichaje más caro de su historia, al anunciar la llegada del delantero georgiano, Georges Mikautadze, hasta 2031.

Otras operaciones de último momento en el mercado de fichajes de verano se dieron en la Premier League y en la Serie A.

El Liverpool fichó al delantero sueco Alexander Isak por 150 millones de euros, lo que se traduce en la transferencia más cara de la historia de la liga inglesa.

El Milan, por su parte, anunció el fichaje de Adrien Rabiot, procedente del Olympique de Marsella.

Entretanto, el finalista de la Champions League temporada 2024/2025, Inter de Milán, se hizo con los servicios del defensa suizo Manuel Akanji, procedente del Manchester City.

