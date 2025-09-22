Portera de la selección Colombia se comportó como el 'Dibu' Martínez en tanda de penaltis de la final de la liga femenina

Este domingo se disputó la final de la liga colombiana femenina entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Ambos equipos se enfrentaron en el estadio de Palmaseca y ante miles de aficionados del equipo del Valle del Cauca que acudieron para acompañar a su club.

La serie en los partidos de ida y vuelta terminó 1 a 1 al final de los 90 minutos, por lo que el título de la Liga BetPlay femenina se definió en la tanda de penaltis.

En la definición por penales, una portera de la selección de Colombia se consagró como figura y llamó la atención de los aficionados por su comportamiento bajo los tres palos.

Se trata de Luisa Fernanda Agudelo, portera del Deportivo Cali y quien en la final de este domingo sorprendió por sus gestos hacia las rivales defendiendo el arco de su equipo en la tanda de penales.

Desde el primer cobro, la portera de la selección Colombia comenzó a increpar a sus rivales haciendo valer la localía y el apoyo del público.

Agudelo les gritó a sus rivales: “aquí, yo te lo tapo” en cada uno de los cobros de Independiente Santa Fe, mientras las miraba fijamente para distraerlas.

Finalmente, la serie terminó 5 a 4, gracias a un penalti atajado por la portera de 18 años, y el Deportivo Cali terminó coronándose campeón de la liga femenina.

Su comportamiento bajo el arco fue comparado con el que habitualmente tiene el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez con la selección argentina y por el que se hizo famoso en la Copa América 2021 cuando le gritaba a los jugadores de la selección Colombia “mirá, que te como”.

Cabe recordar que Luis Agudelo se coronó subcampeona con Colombia del Mundial Sub-17 que se disputó en India en 2022.