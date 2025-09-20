"Lucho Díaz en falda abriendo un barril de cerveza": fanáticos se divierten con video del jugador colombiano publicado por el Bayern de Múnich

Fanáticos colombianos que siguen de cerca la carrera del futbolista Luis Díaz se divirtieron este sábado en redes sociales con un video que publicó en su cuenta oficial de X el Bayern de Múnich, actual equipo del atacante de 28 años.

En el clip se ve al referente de la selección Colombia aprendiendo a servir una cerveza alemana desde un barril junto al arquero del equipo, el alemán Manuel Neuer, acompañándolo en el proceso.

Uno de los detalles que llamó la atención de los usuarios fue la vestimenta de 'Lucho', quien llevaba puesto un traje típico bávaro compuesto por un blazer gris con un chaleco elegante y una camisa blanca.

El guajiro usó también un delantal verde especial que suelen usar en Alemania los expendedores o meseros de cerveza y que, por su estilo, fue comparado con una falda.

"Lucho Díaz en falda abriendo un barril de cerveza, lo mejor que verás hoy", escribió a manera jocosa uno de los usuarios como reacción al post, que fue inmediatamente replicado por otros varios que le explicaron que se trataba de un delantal.

En las imágenes se ve al exintegrante del Liverpool disfrutando también el momento mientras golpea la llave del barril con una especie de martillo de madera que permite la salida de la cerveza.

Tras varios intentos impacto el grifo, la bebida sale y en ese momento Neuer le ayuda a regular la potencia mientras acerca su envase para llenarlo, momento en el que Díaz está secando el sudor de su frente para reflejar lo compleja que fue la labor, pero celebrándola en español e inglés: "¡Vamos! ¡Let's go!", grita el extremo.

El guardameta, sin embargo, no logra regular la presión y la cerveza, de marca Paulaner —una de las más tradicionales del país—, termina derramándose en el suelo, por lo que uno de los encargados debe acercarse a ayudar a ambos futbolistas con la situación, que termina entre risas con el resto de los jugadores.

"¡O’zapft is, Lucho!", escribió la cuenta del Bayern junto al video, y agregó que el colombiano "aprendió del mejor", refiriéndose al portero campeón del mundo con la selección alemana.

Aparte de tratarse de una de las marcas de cerveza más antiguas de Múnich, tras su fundación en 1634, es a su vez uno de los patrocinios más longevos del equipo Bávaro.

En mayo del 2024, el Bayern anunció por medio de un comunicado que había extendido su colaboración con la icónica marca de cerveza por siete años más, hasta 2031, en un contrato que incluye no solo al equipo masculino, sino al FCB Bayern Basketball y a las jugadoras de fútbol femenino del club.

El contexto del clip corresponde a una campaña que anuncia la llegada del Oktoberfest, el festival de la cerveza más grande del mundo que se celebra anualmente como fiesta folclórica precisamente en Múnich desde 1810.

"Vistiendo la tradición. Unidos dentro y fuera de la cancha. Esta no es una sesión de fotos, es un pre-Oktoberfest con los cracks", posteó en Instagram la cuenta oficial de Paulaner con una imagen de la plantilla en la que cada uno utiliza la vestimenta típica y sostiene un vaso de cerveza de la marca.