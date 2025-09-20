NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Luis Díaz

"Lucho Díaz en falda abriendo un barril de cerveza": fanáticos se divierten con video del jugador colombiano publicado por el Bayern de Múnich

septiembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Luis Díaz/ Paulaner - Fotos EFE
Luis Díaz/ Paulaner - Fotos EFE
El contexto del clip corresponde a una campaña que anuncia la llegada del Oktoberfest, el festival de la cerveza más grande del mundo que se celebra anualmente en Múnich.

Fanáticos colombianos que siguen de cerca la carrera del futbolista Luis Díaz se divirtieron este sábado en redes sociales con un video que publicó en su cuenta oficial de X el Bayern de Múnich, actual equipo del atacante de 28 años.

En el clip se ve al referente de la selección Colombia aprendiendo a servir una cerveza alemana desde un barril junto al arquero del equipo, el alemán Manuel Neuer, acompañándolo en el proceso.

o

Uno de los detalles que llamó la atención de los usuarios fue la vestimenta de 'Lucho', quien llevaba puesto un traje típico bávaro compuesto por un blazer gris con un chaleco elegante y una camisa blanca.

El guajiro usó también un delantal verde especial que suelen usar en Alemania los expendedores o meseros de cerveza y que, por su estilo, fue comparado con una falda.

"Lucho Díaz en falda abriendo un barril de cerveza, lo mejor que verás hoy", escribió a manera jocosa uno de los usuarios como reacción al post, que fue inmediatamente replicado por otros varios que le explicaron que se trataba de un delantal.

o

En las imágenes se ve al exintegrante del Liverpool disfrutando también el momento mientras golpea la llave del barril con una especie de martillo de madera que permite la salida de la cerveza.

Tras varios intentos impacto el grifo, la bebida sale y en ese momento Neuer le ayuda a regular la potencia mientras acerca su envase para llenarlo, momento en el que Díaz está secando el sudor de su frente para reflejar lo compleja que fue la labor, pero celebrándola en español e inglés: "¡Vamos! ¡Let's go!", grita el extremo.

El guardameta, sin embargo, no logra regular la presión y la cerveza, de marca Paulaner —una de las más tradicionales del país—, termina derramándose en el suelo, por lo que uno de los encargados debe acercarse a ayudar a ambos futbolistas con la situación, que termina entre risas con el resto de los jugadores.

"¡O’zapft is, Lucho!", escribió la cuenta del Bayern junto al video, y agregó que el colombiano "aprendió del mejor", refiriéndose al portero campeón del mundo con la selección alemana.

Aparte de tratarse de una de las marcas de cerveza más antiguas de Múnich, tras su fundación en 1634, es a su vez uno de los patrocinios más longevos del equipo Bávaro.

En mayo del 2024, el Bayern anunció por medio de un comunicado que había extendido su colaboración con la icónica marca de cerveza por siete años más, hasta 2031, en un contrato que incluye no solo al equipo masculino, sino al FCB Bayern Basketball y a las jugadoras de fútbol femenino del club.

El contexto del clip corresponde a una campaña que anuncia la llegada del Oktoberfest, el festival de la cerveza más grande del mundo que se celebra anualmente como fiesta folclórica precisamente en Múnich desde 1810.

o

"Vistiendo la tradición. Unidos dentro y fuera de la cancha. Esta no es una sesión de fotos, es un pre-Oktoberfest con los cracks", posteó en Instagram la cuenta oficial de Paulaner con una imagen de la plantilla en la que cada uno utiliza la vestimenta típica y sostiene un vaso de cerveza de la marca.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se está provocando que alguien en Venezuela saque a Maduro de Miraflores y lo ponga en una embarcación estadounidense": excoronel del Ejército estadounidense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Carlos A. Giménez y Nicolás Maduro (EFE)
Carlos A. Giménez

"No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles": congresista Carlos A. Giménez tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

YouTube - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen venezolano

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Foto de protestas en Nueva York (AFP)
Donald Trump

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Ranking FIFA

Colombia asciende, La Vinotinto sufre dura caída y Argentina pierde el liderato que mantuvo desde 2023: así quedó la nueva actualización del ranking FIFA

Jugadores del Bayern Múnich Konrad Laimer, Luis Diaz y Harry Kane | Foto: EFE
Luis Díaz

Con golazo y doble asistencia Luis Díaz debutó en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Leipzig

Eliminatorias Sudamericanas - EFE
Deportes

Estos son los horarios de los partidos de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en la que Venezuela y Bolivia se pelean el repechaje

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Ranking FIFA

Colombia asciende, La Vinotinto sufre dura caída y Argentina pierde el liderato que mantuvo desde 2023: así quedó la nueva actualización del ranking FIFA

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX (AFP)
Elon Musk

Nuevo nombre apareció en el puesto número uno del Índice de Multimillonarios de Bloomberg y superó a Elon Musk

Infanticidio

Murió niño venezolano golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín por no querer dormir

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Carlos A. Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Gustavo Petro acaba de firmar su sentencia": congresista estadounidense critica declaraciones del presidente colombiano sobre el Cartel de los Soles

Cine de japón con promocionales de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ -Foto: AFP
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

‘Demon Slayer: Infinity Castle’ superó a ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ como el mejor debut de anime en Estados Unidos: esta es su impresionante recaudación

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda