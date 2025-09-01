Promesa del fútbol venezolano jugará en club histórico de España a la espera de un gran reto con La Vinotinto

La selección venezolana buscará clasificar por primera vez a un Mundial en la próxima doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas en las que enfrentará a Argentina, en Buenos Aires, y a Colombia, en condición de local.

La Vinotinto está cerca de concretar al menos el pase por repechaje al ubicarse parcialmente en el séptimo lugar de la tabla general con 18 puntos.

Los dirigidos por Fernando Batista confían en la capacidad de jugadores referentes como Salomón Rondón y Jon Aramburu, futbolistas de experiencia que se han destacado en las Eliminatorias Sudamericanas con su selección.

Y así, muchos jugadores juveniles esperan seguir los pasos de sus referentes a quienes han seguido desde muy chicos.

Este es el caso de un jugador venezolano que fue fichado recientemente por un histórico club español a la espera de un gran reto con la selección venezolana.

Se trata del atacante Keyner Gerardo Ron Macías, quien fichó por el equipo juvenil del Villarreal de España.

El talentoso jugador de 18 años jugará en un equipo top de Europa y espera ser relevante de cara al objetivo de ser llamado para el Mundial Sub-20 que se disputará en Chile a partir del próximo 27 de septiembre.

Ron viene de vestir los colores del Intercity español, equipo en el que estuvo desde 2024.

El atacante nacido en España, pero de nacionalidad venezolana, espera ganarse un puesto en la selección de Oswaldo Vizcarrondo que se clasificó a la cita orbital Sub-20 tras un destacado Sudamericano de la categoría.

El entrenador de La Vinotinto ya tuvo la oportunidad de llamarlo en un microciclo de cara a la preparación del Mundial en días pasados, por lo que el jugador espera tener la oportunidad de tener el llamado definitivo en la convocatoria.

Cabe recordar que son varios los jugadores venezolanos que se han destacado en el fútbol español, entre ellos el mediocampista Juan Arango, quien forjó una carrera exitosa en el Mallorca y la selección venezolana.

De igual manera, uno de los referentes del fútbol venezolano en España es Salomón Rondón quien jugó en el Málaga y actualmente viste los colores del Real Oviedo.