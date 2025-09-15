NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
La Vinotinto

"Quiero realizar un cambio de alto rendimiento y crear una mentalidad ganadora": exjugador se postula para dirigir a La Vinotinto tras debacle en Eliminatorias

septiembre 15, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela - Foto; EFE
El exdefensor aseguró que quiere realizar un “cambio” en la estructura de las selecciones juveniles de cara a la primera clasificación al Mundial de 2026.

La selección venezolana sufrió el pasado martes una dura derrota ante Colombia por 6 a 3 en Maturín que terminó por acabar con el sueño de clasificar al primer Mundial de su historia en 2026.

La dura derrota desató también un revolcón en La Vinotinto que decidió terminar el contrato con el entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista, que asumió en 2023 con el objetivo de clasificar al Mundial de 2026 que por primera vez entregaba seis cupos directos y uno al repechaje.

En ese contexto, un exjugador se postuló recientemente para asumir las riendas de la selección venezolana, pero de las categorías menores con el objetivo de preparar generaciones para la absoluta.

Se trata del exdefensor Gabriel Cichero, quien vistió la camiseta de la selección venezolana desde las juveniles hasta la absoluta.

A través de su cuenta de X, Cichero aseguró que quiere realizar un “cambio” en la estructura de las selecciones juveniles de cara a la primera clasificación al Mundial de 2026.

Quiero dirigir a las menores de VZLA y realizar un cambio de alto rendimiento a nivel físico, técnico y crear una mentalidad ‘winner’ en chicos que creen que todo es fácil”, escribió el exzaguero.

Dispuesto a dar la vida por Venezuela y esta generación que cree que un iPhone 17 ya te hace ‘élite’”, subrayó.

El exjugador también aseguró que “las generaciones actuales no están siendo formadas con mentalidades ganadoras, disciplina y respeto a la experiencia y jerarquía”. “Para eso se necesita de profesionales de alto rendimiento si queremos avanzar. ¿Están listos? ¿O seguiremos con la misma excusa?”, escribió.

A su vez, indicó que “ya no sirven Campamentos y diversión”. “La clave está en las bases, con disciplina y mentalidad”, resaltó.

Cabe recordar que Cichero estuvo en equipos como Montevideo Wanderes, Lecce, Lens, Vihren Sandanski, Deportivo Italia, New York Red Bulls, Newell's Old Boys, entre otros.

