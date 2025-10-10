NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
La Vinotinto

Revelan detalles de la reunión que tuvo la FVF con entrenador mundialista en la previa del juego de La Vinotinto ante Argentina

octubre 10, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela - Foto: EFE
Selección de Venezuela - Foto: EFE
La selección venezolana se encuentra en la búsqueda de entrenador tras la salida del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

Varias semanas después de la dura derrota de La Vinotinto ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, que derivó en la eliminación del Mundial de 2026, la Federación Venezolana de Fútbol se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

En la previa del juego amistoso de La Vinotinto ante Argentina en Miami, se conoció que la FVF mantuvo una reunión con un entrenador mundialista que sería el principal candidato para convertirse en nuevo entrenador de la selección venezolana.

Se trata de Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como ‘Tite’, exentrenador de la selección brasileña en el Mundial Qatar 2022 y quien actualmente se encuentra sin equipo tras dirigir a Flamengo por última vez en 2024.

o

El director técnico brasileño estaría en contacto desde hace varias semanas atrás con la FVF para negociar su vínculo al frente de La Vinotinto pensando en un nuevo proceso para el Mundial de 2026.

Según reveló el periodista Tomás Arguelles, la FVF mantuvo recientemente una reunión con el exentrenador de la selección brasileña y mundialista en 2022 para negociar su vínculo con La Vinotinto.

La FVF a través de su presidente, Jorge Giménez, sostuvo una reunión con ‘Tite’ vía online en la mañana de hoy. Allí, por primera vez, Jorge Giménez pudo mostrarle el proyecto de su gestión al exentrenador de la selección de Brasil”, contó el comunicador.

A su vez, informó que se planteó una nueva reunión próximamente para avanzar en las negociaciones. “Quedaron para volver a reunirse próximamente”, comentó.

o

Este viernes, la selección venezolana se medirá contra Argentina en un juego amistoso y el próximo martes se medirá ante Belice para completar la doble fecha FIFA de este mes de octubre con el exjugador Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

FVF

Fútbol

Fernando Batista

Tite

Selección de Brasil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Hospital en Tel Aviv se prepara para recibir a rehenes israelíes liberados por Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Deportes

Ver más
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan la confusión que hubo en Maturín durante el encuentro de La Vinotinto ante Colombia: la gente creyó que Brasil le había empatado a Bolivia

Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Conmebol

Conmebol publicó ranking de selecciones sudamericanas tras disputarse las Eliminatorias: Colombia se mantiene en el podio y Venezuela en el fondo

Entrenamiento de selección para Eliminatorias - Foto EFE
Mundial 2026

Selección se debate por quién debe ser su 9 en el Mundial 2026 ante la ausencia de un referente por primera vez en siete años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

"Lo que están haciendo en EE. UU. con respecto a Venezuela es un mensaje para Petro", Francisco Santos sobre posible descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Explosión en San Francisco - Foto: Ministerio de Interior
Explosión

"Fue como un terremoto": Casas y vehículos reducidos a cenizas alrededor de la fábrica que explotó en Zulia dejando unos 50 heridos

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump insinúa un avance en las negociaciones de paz en Oriente Medio: "Tenemos una oportunidad real"

José Raúl Mulino, presidente panameño - Foto AFP
Cartel de Los Soles

Presidente de Panamá "pensará" si declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista: "No me temblará la mano"

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Marco Rubio

"Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo", analista internacional sobre las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte - AFP
Emmanuel Macron

El presidente de Francia presentará evidencias para demostrar que su esposa nació mujer ante un tribunal de EE. UU.

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda