Revelan detalles de la reunión que tuvo la FVF con entrenador mundialista en la previa del juego de La Vinotinto ante Argentina

Varias semanas después de la dura derrota de La Vinotinto ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, que derivó en la eliminación del Mundial de 2026, la Federación Venezolana de Fútbol se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

En la previa del juego amistoso de La Vinotinto ante Argentina en Miami, se conoció que la FVF mantuvo una reunión con un entrenador mundialista que sería el principal candidato para convertirse en nuevo entrenador de la selección venezolana.

Se trata de Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como ‘Tite’, exentrenador de la selección brasileña en el Mundial Qatar 2022 y quien actualmente se encuentra sin equipo tras dirigir a Flamengo por última vez en 2024.

VEA TAMBIÉN FIFA oficializa la clasificación de selección histórica al Mundial de 2026 que no asistía desde hace ocho años o

El director técnico brasileño estaría en contacto desde hace varias semanas atrás con la FVF para negociar su vínculo al frente de La Vinotinto pensando en un nuevo proceso para el Mundial de 2026.

Según reveló el periodista Tomás Arguelles, la FVF mantuvo recientemente una reunión con el exentrenador de la selección brasileña y mundialista en 2022 para negociar su vínculo con La Vinotinto.

“La FVF a través de su presidente, Jorge Giménez, sostuvo una reunión con ‘Tite’ vía online en la mañana de hoy. Allí, por primera vez, Jorge Giménez pudo mostrarle el proyecto de su gestión al exentrenador de la selección de Brasil”, contó el comunicador.

A su vez, informó que se planteó una nueva reunión próximamente para avanzar en las negociaciones. “Quedaron para volver a reunirse próximamente”, comentó.

VEA TAMBIÉN "Ya paremos de decir eso": la reacción de Oswaldo Vizcarrondo en la previa del juego amistoso de La Vinotinto ante Argentina o

Este viernes, la selección venezolana se medirá contra Argentina en un juego amistoso y el próximo martes se medirá ante Belice para completar la doble fecha FIFA de este mes de octubre con el exjugador Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino.