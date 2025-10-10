NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
La Vinotinto

"Ya paremos de decir eso": la reacción de Oswaldo Vizcarrondo en la previa del juego amistoso de La Vinotinto ante Argentina

octubre 10, 2025
Por: Luis Cifuentes
Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
El entrenador venezolano asumió como entrenador interino de la selección venezolana para la doble fecha FIFA de octubre.

La selección de Venezuela buscará recuperarse de la debacle tras quedar eliminada del Mundial de 2026 luego de perder ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La goleada sufrida ante la selección cafetera derivó en la salida del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista. En su lugar, la Federación Venezolana de Fútbol nombró de manera interina al exjugador y entrenador de la selección Sub-17, Oswaldo Vizcarrondo.

Este viernes, La Vinotinto se medirá a Argentina en su primer partido amistoso después de las Eliminatorias Sudamericanas en el Hard Rock Stadium de Miami, por lo que el nuevo entrenador habló en rueda de prensa sobre lo que será el encuentro, pero también reflexionó sobre el proceso de la selección absoluta.

El director técnico fue enfático en señalar que la selección venezolana ya no es la “cenicienta” del continente.

Ya no somos la cenicienta, ya paremos de decir eso porque hace muchos años estamos compitiendo, estamos ganando”, declaró en rueda de prensa previa al juego de este viernes.

Ir al Mundial sí es una deuda pendiente, hacemos autocrítica, pero detrás de todo esto tenemos historia donde hemos evolucionado, muchísimo, en todos los términos”, añadió.

En ese sentido, explicó la intención de juego que tendrá la selección venezolana de cara al juego amistoso ante la Albiceleste.

Lo que debemos consolidar es cómo jugamos. Nosotros si dividimos el balón, vamos a perder”, indicó.

Dentro de esa búsqueda y ese conocimiento que yo tengo como exjugador y como venezolano, es tratar de juntar pases y de poder hacer un fútbol más intenso. Es lo que nos corresponde a nosotros con las cualidades individuales”, declaró.

María Corina Machado, líder opositora venezolana (AFP)
María Corina Machado

Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Washington / FOTO: EFE
Colombia

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Gabinete de la administración Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

