"Ya paremos de decir eso": la reacción de Oswaldo Vizcarrondo en la previa del juego amistoso de La Vinotinto ante Argentina

La selección de Venezuela buscará recuperarse de la debacle tras quedar eliminada del Mundial de 2026 luego de perder ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La goleada sufrida ante la selección cafetera derivó en la salida del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista. En su lugar, la Federación Venezolana de Fútbol nombró de manera interina al exjugador y entrenador de la selección Sub-17, Oswaldo Vizcarrondo.

Este viernes, La Vinotinto se medirá a Argentina en su primer partido amistoso después de las Eliminatorias Sudamericanas en el Hard Rock Stadium de Miami, por lo que el nuevo entrenador habló en rueda de prensa sobre lo que será el encuentro, pero también reflexionó sobre el proceso de la selección absoluta.

El director técnico fue enfático en señalar que la selección venezolana ya no es la “cenicienta” del continente.

“Ya no somos la cenicienta, ya paremos de decir eso porque hace muchos años estamos compitiendo, estamos ganando”, declaró en rueda de prensa previa al juego de este viernes.

“Ir al Mundial sí es una deuda pendiente, hacemos autocrítica, pero detrás de todo esto tenemos historia donde hemos evolucionado, muchísimo, en todos los términos”, añadió.

En ese sentido, explicó la intención de juego que tendrá la selección venezolana de cara al juego amistoso ante la Albiceleste.

“Lo que debemos consolidar es cómo jugamos. Nosotros si dividimos el balón, vamos a perder”, indicó.

“Dentro de esa búsqueda y ese conocimiento que yo tengo como exjugador y como venezolano, es tratar de juntar pases y de poder hacer un fútbol más intenso. Es lo que nos corresponde a nosotros con las cualidades individuales”, declaró.