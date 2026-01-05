NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan que Argentina, Paraguay y Uruguay no tendrían cupo asegurado al Mundial de 2030 pese a ser anfitriones

enero 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Las selecciones sudamericanas serán anfitrionas para celebrar el centenario del Mundial de fútbol de la FIFA.

El Mundial de 2026, que se disputará a partir del próximo 11 de junio, no ha arrancado, pero desde ya se tiene en mente el de 2030, en el que se celebrarán los 100 de la Copa del Mundo de la FIFA.

Sudamérica se encuentra a la expectativa por los cupos de los cuales gozará teniendo en cuenta que en las últimas Eliminatorias gozó de seis cupos directos y uno más al repechaje.

No obstante, hay expectativa por el número de cupos para la cita orbital de 2030 dado que, para dicho Mundial, Argentina, Paraguay y Uruguay ya estarían clasificadas por ser sedes de los partidos inaugurales.

o

Cabe recordar que el Mundial se disputará en España, Portugal y Marruecos, pero los partidos inaugurales de las tres selecciones sudamericanas se disputarán en esa región, por lo que se esperaría una ampliación de cupos.

En ese sentido, Sudamérica contaría con los mismos seis cupos directos y uno al repechaje, lo que provocaría que las nueve selecciones tengan cupo directo y una más al repechaje, y haría poco atractiva las Eliminatorias.

En los últimos días, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que hay una discusión interna en Conmebol sobre el modelo de las Eliminatorias en 2030.

En ese sentido, señaló que un grupo de países de Conmebol estarían presionando para que Argentina, Paraguay y Uruguay no tengan el cupo asegurado para disputar el próximo Mundial, sino que participen en las Eliminatorias con el formato que se venía manejando.

Una corriente mayoritaria de los componentes de CONMEBOL están empujando, y esperan que Perú nos les falle, porque es a quien más le conviene, para que se mantengan los 6.5 cupos para el Mundial del 2030…Con Argentina, Uruguay y Paraguay incluidos en la disputa”, dijo Vélez. “Es decir, que no tengan cupo directo por jugar un solo partido, el inaugural de sus grupos (que es lo q está establecido). Y parece lógico, es demasiada recompensa por un solo partido en su estadio”, agregó.

o

Así las cosas, estas tres selecciones gozarían del privilegio de disputar sus partidos inaugurales, en caso de clasificar a la Copa del Mundo, en sus países. No obstante, tendrían que disputar la Eliminatoria a la par de las otras siete selecciones.

Se espera que en los próximos días Conmebol defina el mecanismo de las Eliminatorias, en caso de que haya cambios respecto a cómo se disputó la última camino a Norteamérica 2026.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Mundial 2030

Conmebol

Fútbol

Selección Argentina

Selección de Uruguay

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Sin la intervención de El Salvador y el presidente Nayib Bukele no habría sido posible”: exdiputada española sobre la operación que dio con la captura de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi, campeón de la MLS Cup - Foto: EFE
Lionel Messi

"Sin ayudas arbitrales": aficionados reaccionan a récord de jugador de La Vinotinto que recientemente igualó Messi

Hinchas del Junior y Atlético Nacional - Fotos: EFE
Fútbol colombiano

Dimayor impone sanciones a dos equipos tras épicas salidas en las finales del fútbol colombiano

México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 - AFP
Serie del Caribe

Anuncian a México como nueva sede de la Serie del Caribe 2026 por tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Brigitte Bardot - Actriz - EFE
Francia

Muere la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

ELN - Foto AFP
Guerrilla del ELN

ELN anuncia supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia por época de Navidad y arremete contra el despliegue de EE. UU. en el Caribe

El presidente de Panamá, José Mulino, y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González. (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Estas son las personalidades que acompañarán a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Veo mucho más fácil que el presidente Trump tenga que dar otra señal de fuerza para que algunos salgan": eurodiputado sobre transición democrática en Venezuela

Francis L. Donovan y Donald Trump - Foto por AFP y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump nominó formalmente al teniente general Francis L. Donovan Como nuevo jefe del Comando Sur

Delcy Rodríguez y Donald Trump (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

Ataque terrorista en el municipio colombiano de Buenos Aires - Foto: EFE
Disidencias de las FARC

"Nos vuelve a traer recuerdos de finales de la década de los noventa": coronel retirado del Ejército sobre ataque de las disidencias de las FARC a municipio en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre