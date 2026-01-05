Revelan que Argentina, Paraguay y Uruguay no tendrían cupo asegurado al Mundial de 2030 pese a ser anfitriones

El Mundial de 2026, que se disputará a partir del próximo 11 de junio, no ha arrancado, pero desde ya se tiene en mente el de 2030, en el que se celebrarán los 100 de la Copa del Mundo de la FIFA.

Sudamérica se encuentra a la expectativa por los cupos de los cuales gozará teniendo en cuenta que en las últimas Eliminatorias gozó de seis cupos directos y uno más al repechaje.

No obstante, hay expectativa por el número de cupos para la cita orbital de 2030 dado que, para dicho Mundial, Argentina, Paraguay y Uruguay ya estarían clasificadas por ser sedes de los partidos inaugurales.

Cabe recordar que el Mundial se disputará en España, Portugal y Marruecos, pero los partidos inaugurales de las tres selecciones sudamericanas se disputarán en esa región, por lo que se esperaría una ampliación de cupos.

En ese sentido, Sudamérica contaría con los mismos seis cupos directos y uno al repechaje, lo que provocaría que las nueve selecciones tengan cupo directo y una más al repechaje, y haría poco atractiva las Eliminatorias.

En los últimos días, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que hay una discusión interna en Conmebol sobre el modelo de las Eliminatorias en 2030.

En ese sentido, señaló que un grupo de países de Conmebol estarían presionando para que Argentina, Paraguay y Uruguay no tengan el cupo asegurado para disputar el próximo Mundial, sino que participen en las Eliminatorias con el formato que se venía manejando.

“Una corriente mayoritaria de los componentes de CONMEBOL están empujando, y esperan que Perú nos les falle, porque es a quien más le conviene, para que se mantengan los 6.5 cupos para el Mundial del 2030…Con Argentina, Uruguay y Paraguay incluidos en la disputa”, dijo Vélez. “Es decir, que no tengan cupo directo por jugar un solo partido, el inaugural de sus grupos (que es lo q está establecido). Y parece lógico, es demasiada recompensa por un solo partido en su estadio”, agregó.

Así las cosas, estas tres selecciones gozarían del privilegio de disputar sus partidos inaugurales, en caso de clasificar a la Copa del Mundo, en sus países. No obstante, tendrían que disputar la Eliminatoria a la par de las otras siete selecciones.

Se espera que en los próximos días Conmebol defina el mecanismo de las Eliminatorias, en caso de que haya cambios respecto a cómo se disputó la última camino a Norteamérica 2026.