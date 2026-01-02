NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Tenista

La leyenda viviente del tenis Venus Williams desafía al tiempo y regresa al Abierto de Australia a sus 45 años

enero 2, 2026
Por: Diana Pérez
Venus Williams | Foto: EFE
El mundo del tenis recibió este viernes una impactante noticia tras conocerse que la leyenda y veterana tenista Venus Williams participará en el cuadro principal del Abierto de Australia.

Con 45 años, la mítica tenista estadounidense ha decidió desafiar al tiempo para hacer historia del primer Grand Slam del año.

La siete veces campeona de Grand Slam recibió la invitación del comité organizador del torneo, el cual le dio una Wild Card.

Tras esto, Venus aceptó la invitación y se convierte en la tenista más longeva en participar en la historia de un Grand Slam, superando la marca de 44 años de la japonesa Kimiko Date-Krumm.

Ante esto, la estrella estadounidense afirmó: “Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano”.

Y comentó que tiene muy buenos recuerdos del primer Grand Slam, por lo que esta agradecida por la oportunidad de “regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera”.

En agosto de 2025, regresó al USA Open, consiguiendo su participación número 25 en el torneo.

En ese entonces, Venus aseguró que para ella es “súper emocionante estar de vuelta”, además de que considera que “esto no me hace envejecer, simplemente hace que sea algo todavía más emocionante”.

La tenista, que logró hacer historia al ser la primera afroamericana en ser número 1 en el ranking WTA, explicó: “me encanta mi trabajo, así que ahí está la alegría”.

Venus Williams, que no jugaba el Abierto de Estados Unidos desde su derrota en la primera ronda de 2023, regresó a la competición en julio después de dieciséis meses de ausencia y ganó su primer partido en el torneo de Washington, antes de caer en segunda ronda.

Después recibió a última hora una invitación para el WTA 1000 de Cincinnati (7-18 de agosto), donde perdió desde su entrada en liza.

Operada en 2024 de fibromas uterinos, unos tumores benignos que causan en ocasiones dolor intenso, la estadounidense ha tenido un largo recorrido hasta volver a agarrar la raqueta.

