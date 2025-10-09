NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Mundial 2026

Selección, que fue sensación en el último Mundial que participó, logró clasificar al de 2026 tras 12 años de espera

octubre 9, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Selección de Argelia logra clasificación histórica al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Una nueva selección alcanzó su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año.

Por estos días se llevan a cabo las Eliminatorias al Mundial de 2026 en distintos continentes del mundo que siguen en competencia, a excepción de Sudamérica, que ya tiene sus clasificados confirmados.

Recientemente, una nueva selección aseguró su cupo para el Mundial del próximo año que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de la selección de Argelia, que este jueves su clasificación al Mundial 2026 gracias a una victoria por 3-0 contra Somalia, un partido en el que brilló el atacante del Wolfsburgo Mohamed Amoura con un doblete.

Riyad Mahrez, que asistió en ambas ocasiones a Amoura, también anotó para rematar la victoria en el Miloud Hadefi Stadium de Orán. Argelia es el cuarto país africano en asegurar su boleto al Mundial junto con Marruecos, Túnez y Egipto.

La selección argelina se dio a conocer en el mundo del fútbol tras su última clasificación obtenida para el Mundial de Brasil 2014.

Cabe recordar que la selección africana logró llegar hasta la fase de octavos de final en 2014, donde perdió contra Alemania, que se llevó finalmente el título mundial.

Incluso, en esa fase ante los teutones, la selección argelina logró llevar el encuentro hasta la prórroga tras un empate 1 a 1.

Con Argelia ya son 20 las selecciones clasificadas al Mundial de 2026, mientras se espera que en los próximos días se conozcan más clasificados a la cita orbital de la cual se llevará a cabo el sorteo el próximo 5 de diciembre en Washington.

Estas son las selecciones clasificadas al Mundial de 2026:

  • Estados Unidos (Concacaf)
  • Canadá (Concacaf)
  • México (Concacaf)
  • Japón (AFC)
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Argentina (Conmebol)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Brasil (Conmebol)
  • Ecuador (Conmebol)
  • Uruguay (Conmebol)
  • Paraguay (Conmebol)
  • Colombia (Conmebol)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
  • Egipto (CAF)
  • Argelia (CAF)

