Miércoles, 27 de agosto de 2025
La Vinotinto

Grandes ausencias y novedades entre los convocados de La Vinotinto para enfrentar a Argentina y Colombia por la clasificación al Mundial

agosto 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Afición de La Vinotinto/ Fernando Batista - Fotos EFE
La selección venezolana hizo oficial la lista de elegidos por Fernando 'Bocha' Batista de cara a los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección de Venezuela publicó a primera hora de este miércoles la convocatoria oficial para los dos últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas en los que debe enfrentar primero a Argentina el jueves 4 de septiembre y la semana siguiente a Colombia, martes el 9.

Ambos partidos serán definitivos para La Vinotinto, pues se juega un hecho histórico para el país al estar cerca de lograr su primera clasificación a una Copa Mundial de la FIFA, que en esta ocasión tendrá lugar el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En el primero de los dos duelos los venezolanos oficiarán como visitantes en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde la última vez que La Albiceleste perdió fue en 2015, cuando Ecuador logró imponerse 2 a 0 interrumpiendo una racha de más de 20 años desde que Colombia la goleó 5 a 0.

Contra todo pronóstico, La Vinotinto, que empató en Maturín contra Argentina en el partido de ida de Eliminatorias, buscará hacer la heroica en tierras gauchas con los 32 seleccionados de un cuerpo técnico que ha dividido opiniones por sus decisiones en los últimos partidos.

Ante Colombia, sin embargo, Venezuela cayó en Barranquilla por la mínima diferencia en la que fue la primera fecha de las Eliminatorias y ahora en el cierre, espera la revancha a la que, de ganar ante los argentinos, podría llegar con posibilidades de arrebatarle la clasificación directa a la máxima cita a los colombianos si estos no vencen a Bolivia en el primero de los dos últimos partidos.

En ese sentido, esta ha sido una de las convocatorias más esperadas por los aficionados y una, además, en la que el entrenador Fernando 'Bocha' Batista pareció atender algunas de las peticiones de la afición con ciertas novedades, aunque con ausencias que, de igual manera, sorprendieron a ciertos sectores de la hinchada.

Pese a que algunas ausencias como la de Yangel Herrera se debe a la reciente lesión que sufrió de rotura en los isquiotibiales, otras como la de Jhonder Cádiz, sobre quien no se reportó alguna molestia, fue cuestionada por los usuarios en redes sociales.

Dentro de las novedades, además de José 'Brujo' Martínez, quien se creía que no iba a estar presente por una lesión en su mano de la que fue operado con éxito y logró recuperarse para estar a punto, apareció un nombre que había sido pedido en las últimas semanas por periodistas y venezolanos, el de Kevin Kelsy del Portland Timbers.

El delantero de 21 años ha tenido una actuación destacable en la Major League Soccer (MLS) que le significó su primer llamado a la absoluta, tras sus importantes apariciones con la Sub-20.

Asimismo, la aparición en la lista de nombres como el de Matías Lacava del Ulsan Hyundai de Japón y de Josua Mejías del Debreceni S.C de Hungría, no fue bien recibida por varios hinchas que discutieron su llamado para los que pueden ser los dos partidos más importantes en la historia del combinado Vinotinto.

Los venezolanos convocados por Fernando 'Bocha' Batista para la última jornada de las vigentes Eliminatorias Sudamericanas son:

Porteros: Rafael Romo (U. Católica de Ecuador), Wuilker Fariñez (Águilas Doradas de Colombia), Alain Baroja (Always Ready de Bolivia) y Cristopher Varela (Deportivo La Guaira de Venezuela)

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad de España), Alexander González (Emelec de Ecuador), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo FC de Brasil), Josua Mejías (Debreceni Vasutas de Hungría), Jhon Chancellor (U. Católica de Ecuador), Wilker Ángel (Juventude de Brasil), Christian Makoun (Levski Sofía de Bulgaria), Carlos Vivas (La Equidad de Col), Miguel Navarro (Talleres de Argentina) y Ronald Hernández (Atlanta United de Estados Unidos).

Mediocampistas: Carlos Faya (Deportivo La Guaira), José Martínez (Corinthians de Brasil), Tomás Rincón (Santos de Brasil), Cristian Cásseres (Toulouse de Francia), Leonardo Flores (Bucaramanga de Colombia), Daniel Pereira – Austin de Estados Unidos), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw de Polonia), Eduard Bello (U. Católica de Chile), David Martínez (Los Angeles de Estados Unidos), Jefferson Savarino (Botafogo de Brasil), Telasco Segovia (Inter Miami de Estados Unidos), Yeferson Soteldo (Fluminense de Brasil), Gleiker Mendoza (Kryvbas de Ucrania), Jhon Murillo (América de Colombia) y Matías Lacava (Ulsan Hyundai de Japón).

Delanteros: Salomón Rondón (Real Oviedo de España), Kevin Kelsy (Portland Timbers de Estados Unidos, Josef Martínez (San Jose Earthquakes de Estados Unidos).

