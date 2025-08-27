NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
James Rodríguez

"Tenemos jugadores para llegar a la final del Mundial": James Rodríguez ya piensa en la Copa del Mundo de 2026 con Colombia, pero sin estar clasificado oficialmente

agosto 27, 2025
Por: Luis Cifuentes
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
El centrocampista se refirió a las posibilidades que tendrá la Tricolor, según él, en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista de la selección Colombia, James Rodríguez, palpita desde ya lo que será la convocatoria para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El jugador colombiano del León de México ya piensa en el objetivo de cara al Mundial, pero sin que su selección tenga la clasificación asegurada a falta de la última doble fecha de las clasificatorias.

En una entrevista para el canal de YouTube Paco Montes, el ‘10’ de la selección Colombia habló de la generación que representa actualmente al país cafetero y el sueño de llegar a una gran final.

Estamos bien, tenemos jugadores increíbles que están pasando por un momento único y ahora fueron 4 o 5 a clubes grandes”, comenzó diciendo James.

Rodríguez habló del partido ante Bolivia, el próximo 4 d septiembre en Barranquilla que en caso de ganar le daría cupo directo al Mundial a su selección. A su vez, se refirió al objetivo de repetir una gran final como lo hizo Colombia en la Copa América de 2024.

“Tenemos en los próximos días un partido para poder ir a la Copa del Mundo y poder llegar bien, hacer una buena Copa del Mundo y tenemos jugadores para llegar a una gran final”, declaró.

“Lo hicimos hace año y medio en la Copa América y en un Mundial podemos hacer cosas buenas también”, subrayó.

El ex Real Madrid indicó que Colombia tiene “jugadores jóvenes y grandes” para hacer una gran Copa del Mundo y dijo sentir “felicidad” por ser uno de los líderes de la Tricolor.

Cabe resaltar que la selección Colombia se ubica actualmente en la sexta posición con 22 puntos, en zona de clasificación directa al Mundial de 2026. De sumar los tres puntos ante Bolivia, los dirigidos por Néstor Lorenzo asegurarían cupo a la cita orbital de 2026.

