NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Scaloni confirma que el partido Argentina vs. Venezuela será el último de Messi jugando en casa por Eliminatorias Mundialistas: "Hay que disfrutarlo"

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina - Foto de referencia: EFE
Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina - Foto de referencia: EFE
Al ser consultado en rueda de prensa por la actuación del capitán rosarino en dicho trámite, Scaloni fue enfático.

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló del partido entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Vinotinto’ que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre.

o

Concretamente, el seleccionador argentino se refirió a la participación de su capitán, Lionel Messi, el cual jugaría su último partido de eliminatorias mundialistas en casa.

Al ser consultado en rueda de prensa por la actuación del rosarino en dicho trámite, Scaloni mencionó: “Como lo hemos venido diciendo, hay que disfrutarlo”.

“Yo soy el primero que lo va a disfrutar, es un placer tenerlo, entrenarlo. Que el mismo lo disfrute, porque lo merece, la verdad”, agregó.

Aunque la Selección Argentina ya obtuvo hace rato su boleto al Mundial 2026, todavía debe seguir jugando en el marco oficial y deberá recibir a Venezuela.

o

Todo apunta a que será un partido intenso, pues los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista están en busca de la gran hazaña: meterse a su primera Copa del Mundo.

Al respecto, Batista, precisó en charla con el medio deportivo ESPN: "Lo que necesitamos nosotros es sacar algo, sabiendo que vamos a jugar contra la mejor selección del mundo".

En la tabla de posiciones, la ‘Albiceleste’ es primera en solitario con 35 puntos. De hecho, le lleva 10 unidades al segundo, Ecuador.

Por su parte, Venezuela está en la séptima casilla (parcialmente se encuentra en puesto de repechaje) con 18 puntos.

Si bien para Argentina, es un duelo de “trámite”, la despedida de Messi en la localía le da un carácter especial al cotejo.

Luego de enfrentar a la Selección de Venezuela, Argentina visitará a Ecuador el próximo martes 9 de septiembre.

Por el lado venezolano, los caribeños no se pueden permitir la derrota (ante Argentina) y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

o

En ese orden de ideas, los del país “hermano de la espuma garzas y rosas” deben ligar que Bolivia no pueda contra Colombia en su visita al Metropolitano de Barranquilla.

Posterior al encuentro contra Argentina, en calidad de visitante, la Vinotinto recibirá el martes 9 de septiembre a Colombia en el Monumental de Maturín.

Los de Óscar Villegas (Bolivia), vale recalcar, están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. Este jueves 4 de septiembre, Bolivia visitará a Colombia, y el martes 9 de septiembre, recibirá en El Alto a Brasil.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Argentina

Lionel Scaloni

Messi

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Más de Deportes

Ver más
Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

El Fenerbahce tomó drástica decisión tras eliminación de la Champions League que podría afectar al colombiano Jhon Durán

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Estos son los resultados que necesita la Vinotinto para clasificar directo al Mundial de 2026 o apoderarse de puesto del repechaje

Piloto de Nascar se rompe la clavícula al caer mientras celebraba su triunfo / FOTO: Captura de video
Nascar

Joven promesa de la Nascar se rompió la clavícula mientras celebraba su triunfo encima de su auto; así fue la caída

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Conflicto entre Israel y Hamás - AFP
Conflicto

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin reveló la razón por la que decidió no vivir en Colombia y mudarse a Nueva York: “no puedo ser egoísta”

Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

El Fenerbahce tomó drástica decisión tras eliminación de la Champions League que podría afectar al colombiano Jhon Durán

Se suma un quinto cadáver flotando en el Río Sena | Foto EFE
París

Hallan muertos en el río Sena luego de que por primera vez en un siglo se permitiera en sus aguas el nado de bañistas

Universo - Foto de referencia: Canva
Universo

Científicos advierten que el universo no es infinito y revelan la fecha de su "muerte"

Colombia, Venezuela y Brasil brillan en el ranking de países con las mujeres más bellas del mundo | Foto Canva
Ranking

Insider Monkey reveló el ranking de los países con las mujeres más bellas del mundo: Colombia y Venezuela están separadas en la lista por 20 puestos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano