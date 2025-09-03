Scaloni confirma que el partido Argentina vs. Venezuela será el último de Messi jugando en casa por Eliminatorias Mundialistas: "Hay que disfrutarlo"

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló del partido entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Vinotinto’ que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre.

Concretamente, el seleccionador argentino se refirió a la participación de su capitán, Lionel Messi, el cual jugaría su último partido de eliminatorias mundialistas en casa.

Al ser consultado en rueda de prensa por la actuación del rosarino en dicho trámite, Scaloni mencionó: “Como lo hemos venido diciendo, hay que disfrutarlo”.

“Yo soy el primero que lo va a disfrutar, es un placer tenerlo, entrenarlo. Que el mismo lo disfrute, porque lo merece, la verdad”, agregó.

Aunque la Selección Argentina ya obtuvo hace rato su boleto al Mundial 2026, todavía debe seguir jugando en el marco oficial y deberá recibir a Venezuela.

Todo apunta a que será un partido intenso, pues los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista están en busca de la gran hazaña: meterse a su primera Copa del Mundo.

Al respecto, Batista, precisó en charla con el medio deportivo ESPN: "Lo que necesitamos nosotros es sacar algo, sabiendo que vamos a jugar contra la mejor selección del mundo".

En la tabla de posiciones, la ‘Albiceleste’ es primera en solitario con 35 puntos. De hecho, le lleva 10 unidades al segundo, Ecuador.

Por su parte, Venezuela está en la séptima casilla (parcialmente se encuentra en puesto de repechaje) con 18 puntos.

Si bien para Argentina, es un duelo de “trámite”, la despedida de Messi en la localía le da un carácter especial al cotejo.

Luego de enfrentar a la Selección de Venezuela, Argentina visitará a Ecuador el próximo martes 9 de septiembre.

Por el lado venezolano, los caribeños no se pueden permitir la derrota (ante Argentina) y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

En ese orden de ideas, los del país “hermano de la espuma garzas y rosas” deben ligar que Bolivia no pueda contra Colombia en su visita al Metropolitano de Barranquilla.

Posterior al encuentro contra Argentina, en calidad de visitante, la Vinotinto recibirá el martes 9 de septiembre a Colombia en el Monumental de Maturín.

Los de Óscar Villegas (Bolivia), vale recalcar, están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. Este jueves 4 de septiembre, Bolivia visitará a Colombia, y el martes 9 de septiembre, recibirá en El Alto a Brasil.