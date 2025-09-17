Se hizo canon: Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno la adaptación que le hicieron en Colombia de ‘Baila Morena’

El goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno, celebró su cumpleaños número 40 el 16 de septiembre rodeado de sus seres queridos y sus compañeros del Once Caldas, quienes le festejaron en la concentración con diversión y mariachis previo al viaje a Ecuador para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle.

Varias personalidades le enviaron saludos al flamante delantero de cumpleaños como los reguetoneros del momento en Colombia Feid, Ryan Castro y Bless, el vallenatero Peter Manjarres, el cantante de música popular Yeison Jiménez, entre otros.

Pero Dayro recibió una sorpresa gracias, precisamente, al ‘Ferxxo’, quien logró contactar a Efraín David Fines Nevares, mejor conocido como Tito ‘el Bambino’, quien no solo le envió un saludo de cumpleaños, sino que cantó la canción que le adaptaron al goleador para celebrar sus anotaciones.

Cabe recordar que, en las transmisiones oficiales del fútbol colombiano, al artillero siempre le cantan cuando marca “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas” con el ritmo de la canción ‘Baila Morena’ del dúo reguetonero ‘Héctor y Tito’, al que pertenecía el Bambino.

Feid contactó al artista puertorriqueño, le contó la historia y Tito no dudó en cantarle la canción: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas; Dayro Moreno, Dayro Moreno, dale a la bola que nos fuimos al garete”.

“Dímelo Dayro, felicidades, que Dios te bendiga mucho y que todo te salga bien con tu temporada nueva y en la selección y esto es con mucho cariño de mi parte y del Ferxxo”, fue el saludo del artista puertorriqueño.

Dayro reposteó la canción agradeciéndole a Tito el Bambino por el detalle y los comentarios no se hicieron esperar: “Que el dueño de la canción te salude es porque eres groso”, “hasta que se hizo canon”, “Ni a Messi le dieron este regalazo”, “dos grandes se juntaron”, entre otros.

Dayro Moreno está concentrado con el Once Caldas que este miércoles se enfrentará en Ecuador a Independiente del Valle por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y espera traer un buen resultado.