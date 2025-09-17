NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Dayro Moreno

Se hizo canon: Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno la adaptación que le hicieron en Colombia de ‘Baila Morena’

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Dayro Moreno | Foto: EFE
Dayro Moreno | Foto: EFE
El artista puertorriqueño se enteró que una de sus canciones cuando estaba en dúo con ‘Héctor y Tito’ se la adaptaron al goleador y se la mandó cantada de cumpleaños.

El goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno, celebró su cumpleaños número 40 el 16 de septiembre rodeado de sus seres queridos y sus compañeros del Once Caldas, quienes le festejaron en la concentración con diversión y mariachis previo al viaje a Ecuador para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle.

Varias personalidades le enviaron saludos al flamante delantero de cumpleaños como los reguetoneros del momento en Colombia Feid, Ryan Castro y Bless, el vallenatero Peter Manjarres, el cantante de música popular Yeison Jiménez, entre otros.

o

Pero Dayro recibió una sorpresa gracias, precisamente, al ‘Ferxxo’, quien logró contactar a Efraín David Fines Nevares, mejor conocido como Tito ‘el Bambino’, quien no solo le envió un saludo de cumpleaños, sino que cantó la canción que le adaptaron al goleador para celebrar sus anotaciones.

Cabe recordar que, en las transmisiones oficiales del fútbol colombiano, al artillero siempre le cantan cuando marca “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas” con el ritmo de la canción ‘Baila Morena’ del dúo reguetonero ‘Héctor y Tito’, al que pertenecía el Bambino.

Feid contactó al artista puertorriqueño, le contó la historia y Tito no dudó en cantarle la canción: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas; Dayro Moreno, Dayro Moreno, dale a la bola que nos fuimos al garete”.

“Dímelo Dayro, felicidades, que Dios te bendiga mucho y que todo te salga bien con tu temporada nueva y en la selección y esto es con mucho cariño de mi parte y del Ferxxo”, fue el saludo del artista puertorriqueño.

Dayro reposteó la canción agradeciéndole a Tito el Bambino por el detalle y los comentarios no se hicieron esperar: “Que el dueño de la canción te salude es porque eres groso”, “hasta que se hizo canon”, “Ni a Messi le dieron este regalazo”, “dos grandes se juntaron”, entre otros.

Dayro Moreno está concentrado con el Once Caldas que este miércoles se enfrentará en Ecuador a Independiente del Valle por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y espera traer un buen resultado.

Temas relacionados:

Dayro Moreno

Colombia

Reggaetón

Entretenimiento

Fútbol

Copa Sudamericana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Deportes

Ver más
Jugadores América de Cali - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios, América y Nacional vieron la derrota: su actual situación comienza a desatar preocupación en sus aficiones

Jugadores de Millonarios - AFP
Fútbol colombiano

Momento de pánico en el partido entre Envigado y Millonarios: un enjambre de avispas se adueñó de la cancha por un momento

Selección de Venezuela en el partido ante Uruguay por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Referente de La Vinotinto sufre lesión y genera preocupación de cara a la última doble jornada de Eliminatorias: "Arrancó el sufrimiento"

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores América de Cali - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios, América y Nacional vieron la derrota: su actual situación comienza a desatar preocupación en sus aficiones

Clara Chía y Gerard Piqué - EFE
Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía, en medio de rumores de boda: un anillo encendió las especulaciones

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Ya lo descubrirás", dice el presidente Trump al responder pregunta sobre si está considerando atacar carteles narcoterroristas dentro de Venezuela

Curul en el Senado de Colombia de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado - Foto: EFE
Congreso de Colombia

Confirman quién asumirá la curul de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia

Explosión cerca a la base aérea en Cali | Fotos captura video: @NoticiasRCN
Explosión

Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali

Lil Nas X | Foto: EFE
Rapero

Rapero Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado tras deambular semidesnudo por las calles de Los Ángeles

Jugadores de Millonarios - AFP
Fútbol colombiano

Momento de pánico en el partido entre Envigado y Millonarios: un enjambre de avispas se adueñó de la cancha por un momento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda