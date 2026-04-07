Se retira a los 35 años futbolista a quien se le atribuía extraña "maldición" de que, cada vez que anotaba un gol, moría una celebridad

El excapitán de Gales y jugador habitual del Arsenal, Aaron Ramsey, anunció este martes su retiro del fútbol a los 35 años.

El centrocampista, que pasó más de una década en Londres con el Arsenal antes de jugar en la Juventus, el Niza y el Cardiff, se encontraba sin equipo desde que dejó el Pumas mexicano a finales del año pasado.

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Una combinación de lesiones y un tiempo de juego limitado hicieron que Ramsey disputara el último de sus 86 partidos con la selección de Gales en 2024.

"No ha sido una decisión fácil de tomar", dijo Ramsey en Instagram el martes. "Tras mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol", agregó.

"En primer lugar, quiero empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores con los que he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras".

Ramsey, cabe recordar, fue figura clave en la trayectoria de Gales hasta las semifinales de la Eurocopa 2016, lo que le valió un puesto en el equipo ideal del torneo de la UEFA y también formó parte de la siguiente edición en 2021, así como del Mundial de 2022.

"En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a cumplir mi sueño y jugar al más alto nivel", escribió también en su publicación.

El seleccionador de Gales, Craig Bellamy, en declaraciones previas a la que resultó ser la última aparición internacional de Ramsey, contra Montenegro, dijo: "Estamos hablando de uno de los mejores jugadores que jamás hayan jugado para Gales".

"Ha representado al Arsenal y ha ganado copas, ha estado en la Juventus y el Niza. Lo que aporta al equipo, especialmente a los jugadores jóvenes, es que aspiran a ser como él", agregó.

Bellamy, sin embargo, dejó a Ramsey fuera de la convocatoria para el reciente partido por la clasificación al Mundial —que Gales perdió— asegurando que "no ha jugado fútbol competitivo en siete meses y no está en ningún club".

"La maldición de Aarom Ramsey"

A Ramsey le persiguió a lo largo de su carrera una extraña leyenda urbana que relacionaba sus goles con el fallecimiento de celebridades poco tiempo después.

Desde 2009 se han señalado coincidencias como las muertes de Osama Bin Laden, Steve Jobs, Paul Walker, Whitney Houston y, más recientemente, la de Giorgio Armani en 2025 tras la primera anotación del jugador al debutar con Pumas.

Otros de los famosos que casualmente han muerto poco después de que Ramsey anotara un gol han sido Chavela Vargas, Robin Williams, David Bowie, Alan Rickman, Nancy Reagan y Olivia Newton-John.

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Vale aclarar que se trata de una superstición basada en la coincidencia que se popularizó en redes sociales y que algunos explican con la "ley de los grandes números", en la que la alta frecuencia de muertes de famosos hace inevitable que algunas coincidan con los goles del jugador.

Ramsey ganó tres FA Cups, un título de la Serie A y dos Copas de Italia, una Copa de Escocia con el Rangers y dos subcampeonatos en la Europa League.