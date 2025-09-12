NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Moda

Abren el testamento de Giorgio Armani en el que se estipula un inesperado deseo del recordado diseñador

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Muere de Giorgio Armani - AFP
En el documento se mencionó al gigante de lujo francés LVMH, al grupo de cosméticos L'Oréal y a la firma de gafas EssilorLuxottica.

El testamento del diseñador de moda italiano Giorgio Armani fue revelado este viernes tras ochos días de su muerte. En el documento se estipula que un importante grupo de lujo tome una participación en su empresa.

Según el texto, difundido por la prensa italiana, la fundación que herede su empresa deberá vender una participación del 15 por ciento a una gran casa de moda.

En el testamento se mencionó al gigante de lujo francés LVMH, al grupo de cosméticos L'Oréal y a la firma de gafas EssilorLuxottica como sus compradores preferidos, aunque otro de nivel similar también sería viable.

Además, se indica que el nuevo accionista tendría entonces la posibilidad de tomar una participación mayoritaria en el grupo en un plazo de tres a cinco años a partir de la apertura del testamento el jueves.

De no ejecutarse la venta, Armani solicitó que su empresa salga a bolsa y que la Fundación Armani conserve el 30,1 por ciento de las acciones.

A través de un comunicado, el comité ejecutivo de Giorgio Armani insistió en que la fundación mantendrá una fuerte influencia en cualquier escenario.

"La fundación... nunca tendrá menos del 30 por ciento del capital, actuando así como garante permanente del cumplimiento de los principios fundacionales", indicó.

El icónico diseñador falleció el 4 de septiembre a los 91 años y en vida mantuvo un control estricto del imperio multimillonario que construyó durante cinco décadas y que abarcó diferentes sectores de la economía como la alta costuray los hotelería.

Según la revista Forbes, el patrimonio neto de Armani se estimó en 11.800 millones de dólares en el momento de su muerte.

El diseñador no tuvo hijos y legó toda su empresa a su fundación, que será dirigida por su persona más cercana, Leo Dell'Orco, y sus sobrinos.

Su muerte tuvo lugar después de meses de frágil salud, y sus restos fueron enterrados junto a los de su familia en un mausoleo familiar de Rivalta, cerca de Piacenza, la ciudad donde nació.

