Martes, 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025
Jorge Bava continuará como entrenador de Santa Fe - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Se va o se queda? Eduardo Méndez se refirió al futuro de Jorge Bava con Santa Fe

septiembre 23, 2025
Por: Natalya Baquero González
A pesar del gran interés de Cerro Porteño, el entrenador uruguayo ratifica su compromiso con el equipo Cardenal.

Luego de que se conociera el interés e incluso se relacionara de manera directa a Jorge Bava, actual entrenador de Independiente Santa Fe, con Cerro Porteño de Paraguay, país donde se daba por hecho su vinculación con la escuadra paraguaya, situación que llevó a poner en duda la continuidad del técnico al mando del equipo capitalino.

Ante esto, el presidente del equipo Cardenal, Eduardo Méndez, le salió al paso a los comentarios, señalando que el estratega uruguayo de momento continuará al mando de los Albirrojos y, aunque hay una oferta de por medio, será analizada antes de tomar cualquier determinación.

Jorge Bava, quien asumió la dirección técnica de Santa Fe a finales del mes de marzo, ya posee un título en el fútbol profesional colombiano con el equipo capitalino, con el cual levantó el décimo título por liga para la escuadra de la roja de capital del país, que ya cuenta con cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

Aunque el inicio de la Liga BetPlay Clausura 2025 ha sido irregular, las directivas de la institución Albirroja han expresado la intención de seguir apoyando el proceso del entrenador uruguayo, eso sí, dependiente del avance de los resultados de las competencias en el rentado local.

o

De igual manera, Eduardo Méndez, presidente del equipo Cardenal, dejó claro que “no hay ningún acuerdo firmado por parte de él con la escuadra paraguaya”, tal como se ha afirmado por parte de la prensa de ese país.

Asimismo, dejó claro que sí existió un acercamiento de manera directa por parte de Cerro Porteño con el entrenador, pero que entre clubes aún no se ha dado alguna comunicación por tal motivo: “El profesor sí tuvo la oferta de Cerro Porteño, le llegó ayer, pero se estudiará más adelante”.

“La prioridad que tiene Bava es dirigir a Independiente Santa Fe y crear un proyecto para la Copa Libertadores 2026”, añadió el presidente de Independiente Santa Fe, quien por ahora ratifica que Jorge Bava continuará bajo el mando del equipo, por lo menos por ahora, pues todo indica que la propuesta de Cerro Porteño es muy tentativa.

Por el momento, el entrenador uruguayo, quien tiene contrato vigente con la escuadra cardenal hasta diciembre de 2025, se prepara para enfrentar el juego de ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay, competencia en la que enfrentará este miércoles 24 de septiembre ante Independiente Medellín.

