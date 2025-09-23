NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Árbitros

Lluvia de críticas luego de que se revelara cuánto cobran los árbitros del fútbol colombiano por partido

septiembre 23, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Árbitros colombianos - Foto EFE
La novedad se suma a una serie de controversias que ha tenido el fútbol colombiano recientemente respecto a los arbitrajes en los partidos de la liga.

El periodista deportivo del medio ESPN Luis Arturo Henao reveló en sus redes sociales cuánto cobran los árbitros del fútbol colombiano por partido dirigido en la Liga BetPlay Dimayor.

Henao se refirió a los valores del arbitraje no solo para los jueces centrales, sino también para todo el cuerpo arbitral, compuesto en la actualidad por los asistentes, el árbitro VAR y el asistente VAR.

Luego de que se divulgara la información, varios usuarios criticaron los pagos y mostraron su inconformidad con lo publicado por el comunicador social colombiano, llegando a arremeter contra los organizadores y su gestión sobre el torneo local.

El periodista dejó saber la retribución exacta que todos los árbitros, sin importar su experiencia o recorrido, reciben por compromiso pactado, aunque anteriormente otras fuentes han asegurado que, dependiendo la instancia del torneo, el valor puede cambiar.

Un juez central del fútbol colombiano cobra $2'900.000 por partido en la Liga BetPlay Dimayor, mientras que a los asistentes se les paga $2'250.000, a los árbitros VAR $1'600.000 y a los asistentes de VAR $1'300.000.

Luego de que Henao compartiera las cifras mencionadas, varios aficionados cuestionaron la remuneración, argumentando que era muy baja para el nivel de responsabilidad que tienen.

Algunos consideran que el hecho de que se les pague menos implica un mayor riesgo para que se puedan presentar casos de posible soborno por parte de agentes externos, así como temas relacionados con apuestas, que expertos aseguran han cambiado el desarrollo de partidos a nivel global.

En la vigente temporada, por ejemplo, se generó un escándalo entre periodistas y aficionados por la cantidad de tarjetas rojas que los árbitros han mostrado en cada fecha, con una cantidad actualmente de 79 expulsiones en apenas 12 jornadas de 19 que se disputan.

Asimismo, varias polémicas en ciertas decisiones arbitrales han empañado la imagen del fútbol colombiano y se reclama que no todos los jueces interpretan el reglamento de la misma manera, lo que resulta en jugadas casi idénticas en distintos partidos, pero sancionadas de diferente manera, o a veces sin ninguna medida disciplinaria respecto a las demás.

Otros, por su parte, han denunciado abuso de autoridad por parte de algunos réferis colombianos, mostrándose inconformes con la manera en que estos utilizan su posición para dirigir cada duelo.

