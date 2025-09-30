Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026: recientemente recibió sanción por parte de la FIFA

Luego de una evaluación, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) interpuso un castigo a la selección de Sudáfrica, luego de que esta irrumpiera con uno de los artículos disciplinarios, tras poner dentro de su nómina titular a un jugador que se encontraba suspendido.

La sanción a la Federación Sudafricana de Fútbol se dio por alinear al futbolista Teboho Mokoena en el juego de la quinta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026, ante Lesoto. Su titularidad en aquel encuentro viola el artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA, pues se encontraba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Luego de meses de evaluación, el ente regulador del fútbol mundial tomó la determinación de restarle los tres puntos obtenidos en el juego del pasado 21 de marzo en los que había vencido 2-0 a los “Cocodrilos” en el Polokwane, los cuales con esta decisión pasan a favor del rival y por goleada, situación que podría poner en riesgo su clasificación a la cita mundialista de Canadá, México y Estados Unidos.

Adicionalmente, la Federación sudafricana de fútbol deberá pagar una multa de 10.00 francos suizos, un equivalente a 10.680 euros.

Con el castigo, los Bafana Bafana descendieron a la segunda casilla en la tabla de posiciones por el grupo C de las Eliminatorias al Mundial de 2026 con 14 unidades, los mismos de Benín, pero con una diferencia de gol de 3, uno menos que los Guepardos, que cuentan con 4.

Esta situación pone en riesgo las aspiraciones de la selección sudafricana de clasificarse de manera directa al certamen mundialista, esto teniendo en cuenta que el líder de cada serie avanza de manera directa al torneo más importante del fútbol mundial, mientras que el segundo lugar deberá disputar el repechaje.

Para evitar ir a la repesca, los dirigidos por Hugo Broos deberán buscar la victoria en los dos últimos juegos pendientes de su grupo ante Zimbabue el 10 de octubre y frente a Ruanda el 14 del mismo mes. Adicional a esto, debe vencer por un amplio marcador y esperar a que Benín, uno de sus rivales directos, no sume de a tres.