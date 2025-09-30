NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
FIFA

Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026: recientemente recibió sanción por parte de la FIFA

septiembre 30, 2025
Por: Natalya Baquero González
Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 - Foto referencia: Canva
Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 - Foto referencia: Canva
Seleccionado perteneciente a la Confederación Africana de Fútbol recibió sanción en su puntaje, por poner en una de sus alineaciones en los partidos oficiales de las clasificatorias a la Copa del Mundo de 2026.

Luego de una evaluación, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) interpuso un castigo a la selección de Sudáfrica, luego de que esta irrumpiera con uno de los artículos disciplinarios, tras poner dentro de su nómina titular a un jugador que se encontraba suspendido.

La sanción a la Federación Sudafricana de Fútbol se dio por alinear al futbolista Teboho Mokoena en el juego de la quinta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026, ante Lesoto. Su titularidad en aquel encuentro viola el artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA, pues se encontraba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Luego de meses de evaluación, el ente regulador del fútbol mundial tomó la determinación de restarle los tres puntos obtenidos en el juego del pasado 21 de marzo en los que había vencido 2-0 a los “Cocodrilos” en el Polokwane, los cuales con esta decisión pasan a favor del rival y por goleada, situación que podría poner en riesgo su clasificación a la cita mundialista de Canadá, México y Estados Unidos.

o

Adicionalmente, la Federación sudafricana de fútbol deberá pagar una multa de 10.00 francos suizos, un equivalente a 10.680 euros.

Con el castigo, los Bafana Bafana descendieron a la segunda casilla en la tabla de posiciones por el grupo C de las Eliminatorias al Mundial de 2026 con 14 unidades, los mismos de Benín, pero con una diferencia de gol de 3, uno menos que los Guepardos, que cuentan con 4.

Esta situación pone en riesgo las aspiraciones de la selección sudafricana de clasificarse de manera directa al certamen mundialista, esto teniendo en cuenta que el líder de cada serie avanza de manera directa al torneo más importante del fútbol mundial, mientras que el segundo lugar deberá disputar el repechaje.

Para evitar ir a la repesca, los dirigidos por Hugo Broos deberán buscar la victoria en los dos últimos juegos pendientes de su grupo ante Zimbabue el 10 de octubre y frente a Ruanda el 14 del mismo mes. Adicional a esto, debe vencer por un amplio marcador y esperar a que Benín, uno de sus rivales directos, no sume de a tres.

Temas relacionados:

FIFA

Sanciones

Sudáfrica

Selección

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos al borde del cierre del gobierno tras fracasar la última votación en el Senado sobre financiación

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Deportes

Ver más
El elogio de DT de Flamengo a Jorge Carrascal en los octavos de final de la Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

El elogio de Filipe Luis a Jorge Carrascal, tras su aporte en la clasificación de Flamengo a semis de la Libertadores

Falcao hizo presencia en el derbi español - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Falcao presente en el derbi español entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid; el colombiano estuvo acompañando al conjunto “colchonero”

Néstor Lorenzo | Foto: AFP
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo enfureció al ser cuestionado sobre su supuesta pelea con Jhon Durán: “Esa gente le hace mal al fútbol colombiano”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Receta pan de garbanzos | Foto Canva
Ponte al Día

Aprende a preparar pan de garbanzo y avena: la receta saludable y crocante perfecta para desayunos, meriendas o cenas

El elogio de DT de Flamengo a Jorge Carrascal en los octavos de final de la Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

El elogio de Filipe Luis a Jorge Carrascal, tras su aporte en la clasificación de Flamengo a semis de la Libertadores

Lucha contra las drogas en Colombia - AFP
Lucha contra las drogas

Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes

Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto EFE
Nicolás Maduro

“El presidente Petro está comprometido con tratar de limpiarle la cara al régimen de Nicolás Maduro”: Andres Forero, congresista

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

"Lo que están haciendo en EE. UU. con respecto a Venezuela es un mensaje para Petro", Francisco Santos sobre posible descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Padrino López
Despliegue militar de Estados Unidos

Desde un "bunker": Padrino López anuncia aumento de la vigilancia militar en Venezuela hasta 25 mil hombres

Falcao hizo presencia en el derbi español - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Falcao presente en el derbi español entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid; el colombiano estuvo acompañando al conjunto “colchonero”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda