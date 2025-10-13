NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

octubre 13, 2025
Por: Luis Cifuentes
Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Las selecciones del continente se preparan para la cita orbital que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Por estos días, las selecciones sudamericanas compiten en partidos amistosos para preparar lo que será el Mundial de 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a que las Eliminatorias Sudamericanas ya terminaron y no hay encuentros oficiales sino hasta el Mundial, las selecciones clasificadas buscan una mejor posición en el ranking de la FIFA que definirá la posición en cada uno de los bombos para el sorteo de la cita orbital.

Es por eso que los encuentros amistosos de las fechas FIFA que se disputan en este mes de octubre y tendrán lugar en noviembre y marzo próximos serán cruciales para una mejor ubicación en la clasificación FIFA.

o

Recientemente se conoció el que sería el ranking de la FIFA tras la primera jornada de la doble fecha de la FIFA.

Cabe recordar que entre los partidos más importantes, la selección Colombia derrotó por goleada 4 a 0 a su similar de México mientras que Paraguay empató a 2 goles con Japón y Argentina derrotó a Venezuela por la mínima.

En ese sentido, una selección sudamericana saldría favorecida tras la jornada FIFA de cara al objetivo de tener una buena ubicación en el sorteo del Mundial 2026 que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Se trata de la selección ecuatoriana que tras su empate 1 a 1 ante Estados Unidos se metería entre las mejores 23 selecciones y se ganaría un puesto en el bombo del sorteo mundialista.

Y es que la selección ecuatoriana pasaría del puesto 24 al 23 gracias a su empate y también a la derrota de Austria ante Rumania en las Eliminatorias Europeas.

o

En ese caso, los ecuatorianos podrían evitar ser parte del bombo tres para ascender al dos. Cabe recordar que por el momento Colombia y Uruguay serían las otras dos únicas selecciones que harían parte del bombo dos.

Entretanto, Argentina y Brasil lo harían en el bombo uno.

