NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Lunes, 13 de octubre de 2025
Mundial 2026

"Una locura": comparan precios de entradas del Mundial 2026 con el de 2022 y la diferencia desata la ira de los aficionados

octubre 13, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trionda 2026/ Mundial Catar 2022 - Fotos EFE
Trionda 2026/ Mundial Catar 2022 - Fotos EFE
Los precios varían entre cada instancia del torneo, así como por las categorías que se diferencian por la ubicación y experiencia de los asistentes.

Una nueva polémica alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desató en redes sociales cuando una cuenta informativa de deportes hizo una comparación entre los precios de entrada para los partidos de esa competición respecto a los de la última edición que se disputó en 2022 en Catar.

Varios usuarios se sorprendieron tras conocer la diferencia de valores que, al igual que en el último certamen, varían entre cada instancia del torneo con el partido inaugural, la fase de grupos, los octavos de final, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la final.

o

Los precios, de igual manera, serán divididos por cuatro categorías distintas que se diferencian por el nivel de la experiencia que podrá tener cada asistente en el que será el primer Mundial jugado por 48 selecciones, respecto a como se venían jugando las anteriores, que incluían 32 combinados nacionales.

La diferencia es exagerada en términos económicos, pues para el partido inaugural a jugarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio de 2026, por ejemplo, el precio será de 2.735 dólares en la categoría uno, mientras que los asistentes para esa misma instancia en Catar y en la misma localidad tuvieron que pagar 618 dólares, más de cuatro veces menos.

Pero en la categoría cuatro del mismo evento la diferencia es aún más escandalosa, pues en México deberán pagar 560 dólares mientras que en Catar el valor fue de 55 dólares, lo que es más de diez veces menos respecto a lo que será en la nueva cita.

o

Si bien, con el paso de los años se esperaba un aumento de precio por las transiciones económicas a nivel global, varios consideraron que el incremento no fue razonable y ha sido desproporcionado a lo que podía preverse con anterioridad.

El valor para asistir a la final de la próxima edición, que se jugará el 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Estados Unidos, tendrá un precio de 6.370 dólares para la máxima categoría y de 2.030 dólares en la entrada más económica del mismo emblemático momento.

En Catar, el partido decisivo en el que Argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo frente a Francia, jugado en el Estadio de Lusail, tuvo un costo de ingreso de 1.670 dólares para la mejor experiencia, mientras que la de menor valor era de 206 dólares.

"Una locura y eso que era Catar", "si de verdad quieres ver fútbol en este caso lo mejor es la televisión en tu casa", "expulsan a la gente que ama el futbol", "el peor mundial", reaccionaron algunos de los cientos internautas inconformes con la comparación.

Otros varios argumentaron mientras tanto que la razón para que los precios fueran más bajos en Catar estaba relacionada con la "poca cultura futbolera" del país para albergar un torneo de tal magnitud, por lo que debían elegir tarifas más accesibles para llenar los aforos.

o

La FIFA inició en septiembre el proceso de venta de entradas para la competencia con una dinámica de preventa exclusivo para clientes de productos Visa, quienes participaron en un sorteo que les permitía la oportunidad de ser los primeros en poder comprarlas.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Precios

Polémica

Catar-2022

Fútbol

Críticas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Los primeros siete rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás llegan a Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Deportes

Ver más
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto es la peor de Sudamérica en tabla histórica de las Eliminatorias a los Mundiales mientras que Colombia sorprende por su posición

Rodrigo Holgado, jugador argentino / FOTO: EFE
FIFA

Escándalo mundial: Siete jugadores, entre ellos Rodrigo Holgado que juega en el fútbol colombiano, fueron sancionados un año por la FIFA

Amistoso Sub-17 Colombia vs. Venezuela en Cúcuta/ Oswaldo Vizcarrondo - Fotos EFE
La Vinotinto

Así le fue a La Vinotinto de Vizcarrondo enfrentando a Colombia como preparación para el Mundial Sub-17

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
John Jeremie
Gas

Es oficial: EE.UU. autorizó a Trinidad y Tobago para explorar campo de gas offshore con Venezuela

Tren de Aragua

Ecuador detiene a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua en protestas por alza del Diesel

Marcela Reyes en líos legales por atropellar un ladrón que intentó robarla.
Muerte

Marcela Reyes se pronuncia tras enterarse de la muerte de B King, el artista colombiano hallado sin vida en México: "estoy devastada"

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto es la peor de Sudamérica en tabla histórica de las Eliminatorias a los Mundiales mientras que Colombia sorprende por su posición

Donald Trump - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Ahora tendremos que empezar a mirar por la tierra": Trump aseguró que ya no hay barcos en el agua tras misión de la Marina en el Caribe

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Cancelan programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Periodistas reaccionan al repentino cierre del programa de Jimmy Kimmel: “no es el único caso”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda