"Una locura": comparan precios de entradas del Mundial 2026 con el de 2022 y la diferencia desata la ira de los aficionados

Una nueva polémica alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desató en redes sociales cuando una cuenta informativa de deportes hizo una comparación entre los precios de entrada para los partidos de esa competición respecto a los de la última edición que se disputó en 2022 en Catar.

Varios usuarios se sorprendieron tras conocer la diferencia de valores que, al igual que en el último certamen, varían entre cada instancia del torneo con el partido inaugural, la fase de grupos, los octavos de final, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la final.

Los precios, de igual manera, serán divididos por cuatro categorías distintas que se diferencian por el nivel de la experiencia que podrá tener cada asistente en el que será el primer Mundial jugado por 48 selecciones, respecto a como se venían jugando las anteriores, que incluían 32 combinados nacionales.

La diferencia es exagerada en términos económicos, pues para el partido inaugural a jugarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio de 2026, por ejemplo, el precio será de 2.735 dólares en la categoría uno, mientras que los asistentes para esa misma instancia en Catar y en la misma localidad tuvieron que pagar 618 dólares, más de cuatro veces menos.

Pero en la categoría cuatro del mismo evento la diferencia es aún más escandalosa, pues en México deberán pagar 560 dólares mientras que en Catar el valor fue de 55 dólares, lo que es más de diez veces menos respecto a lo que será en la nueva cita.

Si bien, con el paso de los años se esperaba un aumento de precio por las transiciones económicas a nivel global, varios consideraron que el incremento no fue razonable y ha sido desproporcionado a lo que podía preverse con anterioridad.

El valor para asistir a la final de la próxima edición, que se jugará el 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Estados Unidos, tendrá un precio de 6.370 dólares para la máxima categoría y de 2.030 dólares en la entrada más económica del mismo emblemático momento.

En Catar, el partido decisivo en el que Argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo frente a Francia, jugado en el Estadio de Lusail, tuvo un costo de ingreso de 1.670 dólares para la mejor experiencia, mientras que la de menor valor era de 206 dólares.

"Una locura y eso que era Catar", "si de verdad quieres ver fútbol en este caso lo mejor es la televisión en tu casa", "expulsan a la gente que ama el futbol", "el peor mundial", reaccionaron algunos de los cientos internautas inconformes con la comparación.

Otros varios argumentaron mientras tanto que la razón para que los precios fueran más bajos en Catar estaba relacionada con la "poca cultura futbolera" del país para albergar un torneo de tal magnitud, por lo que debían elegir tarifas más accesibles para llenar los aforos.

La FIFA inició en septiembre el proceso de venta de entradas para la competencia con una dinámica de preventa exclusivo para clientes de productos Visa, quienes participaron en un sorteo que les permitía la oportunidad de ser los primeros en poder comprarlas.