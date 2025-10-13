"El escenario va tomando forma": selección hace historia tras lograr clasificarse por primera vez al Mundial de 2026

Una selección de fútbol se clasificó este lunes por primera vez en su historia a un Mundial sumándose a un combinado histórico que aseguró su quinta participación en la jornada del domingo.

En tanto, la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA aseguró que "el escenario va tomando forma" tras conocerse a los seleccionados número 21 y 22 en instalarse en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Al tratarse de la primera Copa del Mundo en la que jugarán 48 selecciones de fútbol, se esperaba una nueva oportunidad para varios equipos nacionales, como la que consiguió uno de ellos el lunes.

Se trata de Cabo Verde, el pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal se clasificó para la próxima edición del Mundial, por primera vez, al vencer a Suazilandia 3 a 0 este lunes en Praia.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo (D) de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

Disputará entonces el próximo con al menos otros dos países debutantes confirmados hasta el momento: Jordania y Uzbekistán, naciones que también se benefician de la expansión del torneo a 48 equipos.

Como señal de la importancia del evento en el pequeño país de 12 islas, el Gobierno decretó medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado e histórico.

Cabo Verde, último de su grupo en las recientes eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, tuvo un recorrido mucho más sólido en las eliminatorias mundialistas, donde solo perdió uno de sus 10 partidos, en Camerún (4-1), al que derrotó después en casa en el partido correspondiente a vuelta el mes pasado (1-0).

Los caboverdianos, cuya federación perteneció a la FIFA hasta 1986, se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana, que se clasificó el domingo como la selección número 21 en conseguirlo.

Ghana obtuvo su cupo tras vencer 1 a 0 a Comoras en Accra, capital de Ghana, resultado con el terminaron siendo cabeza del Grupo I y aseguraron su quinta participación en un Mundial, tras lograrlo en las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2022.

La clasificación elevó los ánimos de la selección ghanés, que ha tenido dificultades en el panorama continental en los últimos meses.

La eliminación en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones (CAN) a principios de 2024 provocó la destitución del seleccionador irlandés Chris Hughton, que fue sustituido por el germano-ghanés Otto Addo.

Pero las cosas no mejoraron después de eso. Ghana fue el último del grupo en la fase de clasificación para la próxima CAN, que se disputará a partir de diciembre, con un desastroso balance de tres empates y tres derrotas en seis partidos.