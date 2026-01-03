Tras la detención de Maduro, Macrón llamó a María Corina para darle su apoyo y el régimen amenaza con "acciones diplomáticas"

Este sábado 3 de enero, luego de confirmarse la detención, por parte de Estados Unidos, del gobernante Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, el presidente de Francia Emmanuel Macron anunció que habló con la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para reiterarle su apoyo.

VEA TAMBIÉN Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela o

"Acabo de hablar con Maria Corina Machado. Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Como todos los venezolanos, puede contar con el apoyo de Francia para alzar la voz en favor de una transición pacífica, democrática y plenamente respetuosa de la voluntad soberana del pueblo venezolano", dijo.

Minutos más tarde, el régimen calificó de "insolentes" las declaraciones de Macron. "Venezuela rechaza de la forma más enérgica posible las insolentes declaraciones emitidas por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, las cuales constituyen una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un Estado soberano y una muestra de profundo desconocimiento de la realidad política, institucional y social del país".

VEA TAMBIÉN Habla Delcy Rodríguez tras captura de Maduro en una intervención que genera dudas y anuncia la activación del "Consejo de Defensa de la Nación" o

En el comunicado la Cancillería anunció que "tomará las acciones diplomáticas que considere pertinentes en el marco de la evaluación de las relaciones" con Francia y reiteró que Venezuela "cuenta" con su presidente constitucional, Nicolás Maduro, y sus instituciones.

Otros presidentes, también se han pronunciado sobre la detención de Maduro, como Javier Milei, de Argentina, quien dijo: "Los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte que Maduro... La libertad está renaciendo en todo el continente, eso nos va a traer prosperidad y la vida que nos merecíamos hasta que fuimos invadidos por la izquierda".