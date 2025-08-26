Sergio Pérez no perdona y tras confirmarse su retorno a la Fórmula 1 recuerda frase que dijo tras quedarse sin silla hace un año en la competencia

El automovilista mexicano Sergio Pérez confirmó mediante sus redes sociales su regreso a la Fórmula 1, para la temporada 2026, con un mensaje en el que sin perdón salió a cobrar una frase que pronunció cuando se quedó sin silla, para 2025, tras el final de su relación contractual con Red Bull al final del campeonato de 2024.

“Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver. No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado estaré siempre agradecido. Por eso quiero decirte que no vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, la fuerza de todo un continente y millones de corazones. Este es el siguiente capítulo, estamos de regreso”, afirmó Pérez en un video que publicó.

Peréz volverá a la Formula 1 en 2026 de la mano de la escudería estadounidense Cadillac, que debutará en el campeonato de Fórmula 1.

El equipo anunció este martes en un comunicado que sus pilotos serán el mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Esto significa el regreso de "Checo" Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la categoría reina del automovilismo, donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre del año pasado.

Cadillac se convertirá en 2026 en el onceavo equipo de la parrilla de Fórmula 1 y para su debut en la máxima categoría del automovilismo ha elegido a dos pilotos experimentados.

"Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir", señaló el mexicano en el comunicado del equipo.

Pérez debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point, en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.

Con el equipo austriaco tomó parte en 89 carreras y logró 5 victorias (la primera la obtuvo en 2020) y llegó a ser subcampeón del mundo en 2023, detrás de su compañero Max Verstappen.

Pero el no competir con el campeón neerlandés y los malos resultados en 2024 (octavo en el campeonato) llevó a ambas partes a anunciar en diciembre de 2024 que el mexicano abandonaba el equipo austriaco, pese a quedarle aún dos años de contrato.

Por su parte, Bottas, que en dos días cumplirá 36 años, ganó 10 carreras cuando corría para Mercedes (2017-2021), cuando el constructor alemán dominaba el campeonato y el piloto inglés Lewis Hamilton ganaba título tras título.

Luego de abandonar Mercedes, el finlandés corrió dos temporadas en Alfa Romeo y una en Sauber (2024), sin obtener resultados destacados, lo que provocó que se quedara sin volante para esta temporada.