NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Martes, 26 de agosto de 2025
Sergio Pérez

Sergio Pérez no perdona y tras confirmarse su retorno a la Fórmula 1 recuerda frase que dijo tras quedarse sin silla hace un año en la competencia

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Los pilotos Valtteri Bottas (izq) y Sergio Pérez. (EFE)
Los pilotos Valtteri Bottas (izq) y Sergio Pérez. (EFE)
El piloto mexicano volverá a la Formula 1 en 2026 de la mano de la escudería estadounidense Cadillac, que debutará en el campeonato de Fórmula 1.

El automovilista mexicano Sergio Pérez confirmó mediante sus redes sociales su regreso a la Fórmula 1, para la temporada 2026, con un mensaje en el que sin perdón salió a cobrar una frase que pronunció cuando se quedó sin silla, para 2025, tras el final de su relación contractual con Red Bull al final del campeonato de 2024.

“Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver. No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado estaré siempre agradecido. Por eso quiero decirte que no vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, la fuerza de todo un continente y millones de corazones. Este es el siguiente capítulo, estamos de regreso”, afirmó Pérez en un video que publicó.

Peréz volverá a la Formula 1 en 2026 de la mano de la escudería estadounidense Cadillac, que debutará en el campeonato de Fórmula 1.

o

El equipo anunció este martes en un comunicado que sus pilotos serán el mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Esto significa el regreso de "Checo" Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la categoría reina del automovilismo, donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre del año pasado.

Cadillac se convertirá en 2026 en el onceavo equipo de la parrilla de Fórmula 1 y para su debut en la máxima categoría del automovilismo ha elegido a dos pilotos experimentados.

"Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir", señaló el mexicano en el comunicado del equipo.

Pérez debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point, en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.

Con el equipo austriaco tomó parte en 89 carreras y logró 5 victorias (la primera la obtuvo en 2020) y llegó a ser subcampeón del mundo en 2023, detrás de su compañero Max Verstappen.

Pero el no competir con el campeón neerlandés y los malos resultados en 2024 (octavo en el campeonato) llevó a ambas partes a anunciar en diciembre de 2024 que el mexicano abandonaba el equipo austriaco, pese a quedarle aún dos años de contrato.

o

Por su parte, Bottas, que en dos días cumplirá 36 años, ganó 10 carreras cuando corría para Mercedes (2017-2021), cuando el constructor alemán dominaba el campeonato y el piloto inglés Lewis Hamilton ganaba título tras título.

Luego de abandonar Mercedes, el finlandés corrió dos temporadas en Alfa Romeo y una en Sauber (2024), sin obtener resultados destacados, lo que provocó que se quedara sin volante para esta temporada.

Temas relacionados:

Sergio Pérez

Fórmula 1

Automovilismo

Deporte Motor

Valtteri Bottas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Más de Deportes

Ver más
Pelea en la tribuna entre aficionados de Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay / FOTO: Captura de video
Paraguay

Batalla campal entre los aficionados de Olimpia y Cerro Porteño una vez finalizó el clásico paraguayo; se tiraron de todo

Brasil ante Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias sin sus grandes figuras genera especulaciones entre aficionados de La Vinotinto: "¿Regalará el juego ante Bolivia?"

Colombia vs. Venezuela 2023 - Foto AFP
Eliminatorias Sudamericanas

"Tú debes estar": la importante invitación que hizo La Vinotinto para su partido definitivo contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Reconocido periodista deportivo español celebró el despliegue militar estadounidense contra el Cartel de los Soles: "Mano, tengo fe"

Feminicidio

Otro feminicidio estremece a una comunidad en Venezuela: Joven fue encontrada enterrada en una finca

Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso televisado en Jerusalén el 18 de enero de 2025-Foto: AFP
Benjamín Netanyahu

Benjamin Netanyahu afirma que su nuevo plan para Gaza es "la mejor forma de terminar la guerra"

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel / Habitantes de Gaza en medio de la guerra entre Hamás e Israel - Fotos de referencia: EFE
ONU

Consejo de Seguridad de la ONU celebra reunión de urgencia sobre plan de Israel para tomar Gaza

Avioneta - Foto de referencia: Canva
Accidente aéreo

Dos heridos tras accidente de una avioneta que cayó en pleno parque de Medellín cerca de una estación del Metro

Pelea en la tribuna entre aficionados de Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay / FOTO: Captura de video
Paraguay

Batalla campal entre los aficionados de Olimpia y Cerro Porteño una vez finalizó el clásico paraguayo; se tiraron de todo

El USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados. (AFP)
Despliegue militar

Estados Unidos ordenó el envío de más barcos al sur del Caribe tras primer despliegue cerca al mar de Venezuela, según Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano