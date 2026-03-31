Buscando hacer historia: Shakira se mete entre el top 5 en la lista de nominados del Salón de la Fama del Rock and Roll

La cantante colombiana Shakira quiere seguir sumando nuevos hitos históricas a su amplio listado de logros en su larga trayectoria musical.

Ahora, la intérprete de 'Acrostico' se posiciona como una de las favoritas para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll entre los 17 candidatos.

Cuando faltan pocos días para el cierre de las votaciones, prevista para el 3 de abril, la barranquillera se mete entre el top 5 de los nominados a tan importante reconocimiento en su primera nominación.

Shakira alcanza más de 600.000 votos y ha superado en el conteo a grandes artistas como a la mítica banda Iron Maiden, que suma tres nominaciones consecutivas, y Oasis, entre otros nombres de larga trayectoria en el mundo del rock.

La artista cafetera, quien está nominada por primera vez y es la única representante latina entre los 17 artistas en competencia, comparte la lista con importantes nombres como los del Phil Collins, New Edition, P!NK y Luther Vandross, entre otros.

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El crecimiento que ha tenido Shakira en el importante listado se ha dado en gran medida a sus fieles seguidores alrededor del mundo.

En más de 15 países las comunidades de fans han participado activamente en el proceso de votación, lo que refleja el alcance global que la intérprete de 'Loba' mantiene después de más de tres décadas de carrera.

El top cinco de las nominaciones al Salón de la Fama del Rock and Roll quedaron de la siguiente manera:

New Edition con 919.180 Phil Collins con 795.843 P!NK con 729.205 Luther Vandross con 654.465 Shakira con 602.30

Por debajo de la barranquillera están artistas como INXS con 568.530, Sade con 558.000 y Wu-tang Clan con 549.188. Artistas legendarios como Mariah Carey, Iron Maiden y Oasis también están por debajo de la superestrella colombiana.

El Salón de la Fama habilitó una votación global para los fanáticos de los artistas que se encuentran nominados. Para poder votar, los usuarios deben registrarse en la plataforma inicial, cada persona puede emitir un voto por día. Link oficial.