NTN24
Martes, 31 de marzo de 2026
Martes, 31 de marzo de 2026
Shakira

Buscando hacer historia: Shakira se mete entre el top 5 en la lista de nominados del Salón de la Fama del Rock and Roll

marzo 31, 2026
Por: Diana Pérez
Shakira | Foto: EFE
Shakira | Foto: EFE
El Salón de la Fama habilitó una votación global para los fanáticos de los artistas que se encuentran nominados.

La cantante colombiana Shakira quiere seguir sumando nuevos hitos históricas a su amplio listado de logros en su larga trayectoria musical.

Ahora, la intérprete de 'Acrostico' se posiciona como una de las favoritas para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll entre los 17 candidatos.

Cuando faltan pocos días para el cierre de las votaciones, prevista para el 3 de abril, la barranquillera se mete entre el top 5 de los nominados a tan importante reconocimiento en su primera nominación.

Shakira alcanza más de 600.000 votos y ha superado en el conteo a grandes artistas como a la mítica banda Iron Maiden, que suma tres nominaciones consecutivas, y Oasis, entre otros nombres de larga trayectoria en el mundo del rock.

La artista cafetera, quien está nominada por primera vez y es la única representante latina entre los 17 artistas en competencia, comparte la lista con importantes nombres como los del Phil Collins, New Edition, P!NK y Luther Vandross, entre otros.

o

El crecimiento que ha tenido Shakira en el importante listado se ha dado en gran medida a sus fieles seguidores alrededor del mundo.

En más de 15 países las comunidades de fans han participado activamente en el proceso de votación, lo que refleja el alcance global que la intérprete de 'Loba' mantiene después de más de tres décadas de carrera.

El top cinco de las nominaciones al Salón de la Fama del Rock and Roll quedaron de la siguiente manera:

  1. New Edition con 919.180
  2. Phil Collins con 795.843
  3. P!NK con 729.205
  4. Luther Vandross con 654.465
  5. Shakira con 602.30

Por debajo de la barranquillera están artistas como INXS con 568.530, Sade con 558.000 y Wu-tang Clan con 549.188. Artistas legendarios como Mariah Carey, Iron Maiden y Oasis también están por debajo de la superestrella colombiana.

El Salón de la Fama habilitó una votación global para los fanáticos de los artistas que se encuentran nominados. Para poder votar, los usuarios deben registrarse en la plataforma inicial, cada persona puede emitir un voto por día. Link oficial.

Temas relacionados:

Shakira

Salón de la Fama

Rock

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Misión Artemis II en cuenta regresiva: ¿cuándo llegará el ser humano de nuevo a la Luna? Experto da detalles del histórico momento

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Ataque al régimen de Irán

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Jim Carrey, actor canadiense - Foto: EFE
Jim Carrey

En medio de las teorías conspirativas que circulan en internet, así reaccionó Jim Carrey al ser consultado si fue "reemplazado" por un supuesto "impostor"

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Matt Clark - AFP
Actor

Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’, falleció a los 89 años debido a complicaciones tras una cirugía

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Venezuela

"No puedes desmontar un régimen de 27 años en apenas nueve semanas": analista sobre situación política de venezolana

Jim Carrey, actor canadiense - Foto: EFE
Jim Carrey

En medio de las teorías conspirativas que circulan en internet, así reaccionó Jim Carrey al ser consultado si fue "reemplazado" por un supuesto "impostor"

Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

"Ahora es más evidente que ellos descaradamente viven como millonarios, mientras el pueblo vive en la más extrema pobreza": exprisionero político cubano sobre apagón masivo en la isla

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

En medio de las elecciones en Colombia, fue detectado el cruce irregular de más de 2 mil personas desde Venezuela.
Elecciones en Colombia

Así fue el cruce irregular de más de 2 mil personas de Venezuela a Colombia en plena jornada electoral

Alexander 'Mimou' Vargas, exbasquetbolista y colaborador del régimen de Venezuela - Fotos: X
Detención

El régimen de Venezuela pone bajo arresto a uno de sus colaboradores, el exbasquetbolista Alexander 'Mimou' Vargas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre