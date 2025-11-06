NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

noviembre 6, 2025
Por: Diana Pérez
Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
A parte del once ideal, la FIFA entrega otros galardones en las categorías de: mejor jugador, mejor entrenador y mejor guardameta.

Este jueves la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló el listado de los jugadores nominados al premio The Best.

Este galardón es otorgado a los mejores en cada categoría tanto masculina como femenina en sus diferentes posiciones: arqueros, mediocampistas, entrenadores y el once ideal.

En las diferentes categorías que entrega la FIFA se encuentran cinco futbolistas colombianos: Katherine Tapia, Leicy Santos, Mayra Ramírez, Kevin Mier y Jhon Arias.

Además, representando a la ‘Vinotinto’ está la arquera venezolana Yessica Velásquez entre el listado de nominadas.

El once ideal de los premios The Best:

Por el lado femenino es donde más presencia colombiana hay. Entre las nominadas al once ideal se encuentran las cafeteras: Katherine Tapia, Leicy Santos y Mayra Ramírez.

Las tres colombianas han sido destacadas sobre todo por su participación con el conjunto nacional, con el que quedaron recientemente como subcampeonas de América.

o

La arquera venezolana, que juega para Santa Fe, Yessica Velásquez también se encuentra nominada en el once ideal.

Velásquez ha demostrado hacer tener un buen rendimiento en el club bogotano Santa Fe y por su participación con la ‘Vinotinto’.

Según aseguró la FIFA el once ideal femenino reconocerá “a las mejores jugadoras del mundo en sus respectivas posiciones”.

Los aficionados podrán elegir entre las 88 jugadoras nominadas: 22 porteras, defensas, mediocampistas y delanteras.

Las futbolistas han sido nominadas por su rendimiento desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025.

Entre las otras nominadas se encuentran: Ann-Katrin Berger, Hannah Hampton, Nathalie Björn, Mapi Leon, Aitana Bonmati, Claudia Pina, Marta, Alexia Putellas y Alessia Russo.

En el lado masculino solo dos colombianos destacan: el mediocampista Jhon Arias y el joven arquero Kevin Mier.

Arias, que actualmente juega en la Premier League, llegó a los Wolves siendo un referente del Fluminense, equipo con el que brilló en el pasado Mundial de Clubes.

Por su parte, Mier, que juega para Cruz Azul en México, fue premiado hace unos meses con el Balón de Oro a mejor arquero por sus actuaciones en la Liga MX.

o

Al igual que las mujeres, los hombres nominados fueron tenidos en cuenta por sus actuaciones desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025.

Entre los otros nominados destacan nombres como los de: Alisson Becker, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Manuel Neuer, Virgil van Dijk, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Mohamed Salah y Lamine Yamal.

Todos los nominados en las diferentes categorías de los premios The Best 2025:

A parte del once ideal, la FIFA entrega otros galardones en las categorías de: mejor jugador, mejor entrenador, mejor guardameta y mejor afición.

Nominadas en la categoría Mejor Jugadora de la FIFA:

• Sandy Baltimore (Inglaterra, Chelsea)
• Nathalie Björn (Inglaterra, Chelsea)
• Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
• Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
• Mariona Caldentey (España, Arsenal)
• Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Curren)
• Kadidiatou Diani (Francia, Olympique de Lyon)
• Melchie Dumornay (Haití, Olympique de Lyon)
• Patri Guijarro (España, Barcelona)
• Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique de Lyon)
• Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
• Chloe Kelly (Inglaterra, Arsenal)
• Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
• Clàudia Pina (España, Barcelona)
• Alexia Putellas (España, Barcelona)
• Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
• Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Nominados en la categoría Mejor Jugador de la FIFA:

• Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain)
• Achraf Hakimi (Marruecos, París Saint-Germain)
• Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Múnich)
• Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
• Nuno Mendes (Portugal, París Saint-Germain)
• Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
• Pedri (España, Barcelona)
• Raphinha (Brasil, Barcelona)
• Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
• Vitinha (Portugal, París Saint-Germain)
• Lamine Yamal (España, Barcelona)

Nominados a la Mejor Entrenador de la FIFA del Fútbol Femenino:

• Sonia Bompastor (Chelsea)
• Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
• Seb Hines (Orlando Pride)
• Renée Slegers (Arsenal)
• Sarina Wiegman (Inglaterra)

Nominados a la Mejor Entrenador de la FIFA del Fútbol Masculino:

• Javier Aguirre (México)
• Mikel Arteta (Arsenal)
• Luis Enrique (París Saint-Germain)
• Hansi Flick (Barcelona)
• Enzo Maresca (Chelsea)
• Roberto Martínez (Portugal)
• Arne Slot (Liverpool)

Nominadas a la Mejor Guardameta de la FIFA:

• Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham)
• Cata Coll (España, Barcelona)
• Christiane Endler (Chile, Olympique de Lyon)
• Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
• Anna Moorhouse (Inglaterra, Orlando Pride)
• Chiamaka Nnadozie (Nigeria, París FC/Brighton & Hove Albion)
• Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos, Manchester United)

Nominados al Mejor Guardameta de la FIFA:

• Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
• Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
• Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain/Manchester City)
• Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
• Manuel Neuer (Alemania, Bayern de Múnich)
• David Raya (España, Arsenal)
• Yann Sommer (Suiza, Inter de Milán)
• Wojciech Szczęsny (Polonia, Barcelona)

Nominados al premio a la Afición de la FIFA:

• Alejandro Ciganotto (Argentina)
• Manolo el del Bombo (España)
• Aficionados del Zakho (Irak)

