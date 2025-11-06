"En ningún momento le soltaríamos la mano": Juan Fernando Quintero y el respaldo en River a Gallardo a horas del clásico ante Boca Juniors

El futbolista Juan Fernando Quintero, en medio de la rueda de prensa previo al juego por la fecha 15 del Torneo Clausura, en la que River Plate visitará la Bombonera para enfrentarse en el clásico de la jornada ante Boca Juniors, habló del respaldo del equipo al entrenador Marcelo Gallardo, a pesar de los momentos difíciles que ha afrontado el club durante las últimas semanas. Asimismo, dejó ver lo que espera del clásico de este fin de semana ante los Xeneizes.

“En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River es porque de alguna forma él nos escogió para venir. Son momentos que pasan en el fútbol, sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad. De alguna forma, la historia de River en un gran porcentaje la hizo Marcelo”, expresó el también volante de la selección Colombia, en apoyo al técnico Gallardo.

Frente a la actual situación del conjunto de la Banda Cruzada que de manera consecutiva sufrió la eliminación tanto de la Copa Argentina, como la Libertadores, el antioqueño señaló que “cuando no se dan los resultados llegan las dudas de muchas situaciones”, pero para lograr avanzar “hay que dejar eso atrás, hoy tenemos la oportunidad de jugar un clásico”.

En cuanto al juego por la fecha 15 de Torneo Clausura entre River y Boca, en el cual el conjunto Millonario podría asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Libertadores, el mediocampista manifestó que es un encuentro que se lleva las miradas del “mundo” debido a su nivel de importancia.

“Este es de gran envergadura. Es un placer jugarlo ante un gran rival con grandes jugadores”, añadió, Juan Fernando Quintero, quien actualmente vive su tercer ciclo con el equipo de Belgrano, con el cual ha logrado cuatro títulos entre competencias locales e internacionales.