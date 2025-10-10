Sonríe la Vinotinto: dos figuras de Argentina se pierden el amistoso en Miami

El capitán de Argentina, Lionel Messi, no disputará el encuentro amistoso entre la Albiceleste y Venezuela este viernes en Miami (Florida), según anunció su selección en redes sociales, sin especificar los motivos de la ausencia.

La selección campeona del mundo también anunció que Franco Mastantuono, su joven promesa del Real Madrid, se perderá los dos amistosos de octubre por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

"El capitán Lionel Messi no estará disponible para el encuentro de esta noche", indicó la selección sudamericana en su cuenta de X.

La presencia del 10 en la cancha del Hard Rock Stadium era una de las incógnitas de la semana.

Su club, el Inter Miami, recibe el sábado al Atlanta United en un duelo clave para posicionarse en los playoffs de la liga norteamericana (MLS) y espera poder contar con su jugador estrella.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, dejó entrever el jueves que podría reservar a Messi y otros jugadores para preservarlos físicamente y probar algunas novedades en su once.

"Hemos hablado con Messi, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso", había anticipado Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Argentina disputará el próximo martes otro amistoso contra Puerto Rico, en Fort Lauderdale, al norte de Miami.