NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
Lionel Messi

Sonríe la Vinotinto: dos figuras de Argentina se pierden el amistoso en Miami

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
Pese a su ausencia en este partido, el cuerpo técnico confirmó que estarán disponible para el próximo amistoso ante Puerto Rico.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, no disputará el encuentro amistoso entre la Albiceleste y Venezuela este viernes en Miami (Florida), según anunció su selección en redes sociales, sin especificar los motivos de la ausencia.

La selección campeona del mundo también anunció que Franco Mastantuono, su joven promesa del Real Madrid, se perderá los dos amistosos de octubre por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

"El capitán Lionel Messi no estará disponible para el encuentro de esta noche", indicó la selección sudamericana en su cuenta de X.

La presencia del 10 en la cancha del Hard Rock Stadium era una de las incógnitas de la semana.

o

Su club, el Inter Miami, recibe el sábado al Atlanta United en un duelo clave para posicionarse en los playoffs de la liga norteamericana (MLS) y espera poder contar con su jugador estrella.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, dejó entrever el jueves que podría reservar a Messi y otros jugadores para preservarlos físicamente y probar algunas novedades en su once.

"Hemos hablado con Messi, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso", había anticipado Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Argentina disputará el próximo martes otro amistoso contra Puerto Rico, en Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Miami

Argentina

Partido

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Deportes

Ver más
La Selección Colombia suma 16 puntos en la Eliminatoria - Foto AFP
Selección Colombia

El veterano ‘de mil batallas’ en la selección Colombia que espera ser llamado nuevamente por Néstor Lorenzo e ir al Mundial

Exjugador del Liverpool se refirió a la salida de Luis Díaz del equipo inglés - Foto: EFE
Luis Díaz

"Ha sido una gran pérdida": exjugador del Liverpool se refirió a la salida de Luis Díaz del equipo inglés

Futbolistas de River Plate | Foto: AFP
Fútbol argentino

Jugador de Racing causa polémica tras escupir en la cara a futbolista de River y estaría en peligro de ser gravemente sancionado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La Selección Colombia suma 16 puntos en la Eliminatoria - Foto AFP
Selección Colombia

El veterano ‘de mil batallas’ en la selección Colombia que espera ser llamado nuevamente por Néstor Lorenzo e ir al Mundial

Vladimir Putin y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

Ella es María Corina Machado, la cara visible de la oposición y la esperanza para la libertad de Venezuela

Exjugador del Liverpool se refirió a la salida de Luis Díaz del equipo inglés - Foto: EFE
Luis Díaz

"Ha sido una gran pérdida": exjugador del Liverpool se refirió a la salida de Luis Díaz del equipo inglés

Futbolistas de River Plate | Foto: AFP
Fútbol argentino

Jugador de Racing causa polémica tras escupir en la cara a futbolista de River y estaría en peligro de ser gravemente sancionado

Hamburguesa venezolana | Foto Canva
Recetas

Así se prepara la hamburguesa chuletón, el secreto venezolano que combina dulzura, sabor ahumado y tradición

Manifestación venezolana en Nueva York - Foto AFP
Informe ONU

ONU denuncia que el régimen venezolano arresta a familiares de figuras de la oposición en un "patrón sostenido y sistemático" para generar miedo y control social

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda