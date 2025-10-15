NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Fútbol colombiano

Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de 8.000 millones de pesos a la Dimayor y cinco clubes del futbol colombiano por prácticas anticompetitivas

octubre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Futbol colombiano - Foto: EFE
Futbol colombiano - Foto: EFE
La entidad estableció que “los investigados lograron desincentivar la movilidad de jugadores entre clubes, mediante tres patrones de conducta”.

Este miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia anunció que multó con una millonaria cifra a cinco clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

El ente reveló que multó con 8.000 millones de pesos colombianos contra la Dimayor y cinco clubes por “prácticas anticompetitivas”.

Los cinco clubes sancionados junto con la Dimayor son: Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y Atlético Fútbol Club.

La SIC informó en un comunicado que la sanción es por “haber elaborado un sistema anticompetitivo a través del cual se desincentivaba la movilidad de jugadores entre clubes de fútbol masculino”.

o

Además de que “concibieron un sistema que limitaba la libre competencia económica”.

Por lo tanto, la entidad estableció que “los investigados lograron desincentivar la movilidad de jugadores entre clubes, mediante tres patrones de conducta”.

“El primer patrón se basó en el envío de una serie de comunicaciones entre los clubes, con conocimiento de la Dimayor, en las que se daba a conocer la situación laboral de jugadores específicos”, añadió.

Y aclaró en el escrito que en dichas comunicaciones se informaba, entre otros temas, la vigencia de “los contratos de jugadores, los casos en los que alguno de ellos había tenido alguna supuesta falta disciplinaria o, incluso, los casos en los que se había solicitado la terminación de un contrato”.

Lo que quiere decir que “en un escenario de libre competencia, este tipo de información no debe ser compartida entre competidores, como es el caso de los clubes de fútbol y mucho menos en escenarios donde se quiere lograr el mayor rendimiento de los equipos deportivos, con la conformación de grupos integrados por la mejor combinación de jugadores”.

La SIC puntualizó que en las comunicaciones los clubes manifestaron que acudían a “un supuesto 'pacto de caballeros', o un 'llamado ético', o incluso de 'solidaridad de gremio'”.

El organismo señala que este tipo de expresiones no buscaban hacer un llamado a un eventual cumplimiento específico de las normas que se espera de un buen empresario, sino precisamente a que “los equipos destinatarios de las comunicaciones, que podrían tener interés en los jugadores, no tuvieran incentivos suficientes para negociar y contratar a los futbolistas señalados”.

“Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese 'pacto de caballeros', aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector”.

El texto también reitera la participación de la Dimayor, entidad que señala como fundamental en este sistema.

Esto porque su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo.

Además, la remisión por parte de la Dimayor de “algunas comunicaciones, con el conocimiento de que estas podían tener un impacto en la libre competencia, puso en evidencia el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes”.

o

Por lo que la conclusión de la investigación es que el envío de las comunicaciones entre los clubes profesionales de fútbol colombiano “configuró un desincentivo a la movilidad, negociación y contratación de jugadores de fútbol profesional masculino”.

“Para la autoridad de competencia, es claro que en las relaciones laborales y en las negociaciones de derechos deportivos se pueden presentar controversias entre las partes”.

No obstante, en el caso del mercado de transferencia de derechos deportivos y en las negociaciones laborales entre los jugadores y los clubes deportivos profesionales, existe una reglamentación establecida que permite resolver las discrepancias que se puedan generar.

“Para la SIC del Cambio, la protección de la libre competencia en este tipo de mercados se traduce en la posibilidad de que se lleven a cabo negociaciones y eventuales contrataciones de jugadores, de acuerdo con la regulación aplicable”, finaliza.

Temas relacionados:

Fútbol colombiano

Liga BetPlay Dimayor

Sanciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Foto X: USMC (U.S. Marines)/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está en plena acción la fase dos, desalojar a Maduro del poder": Antonio de la Cruz tras confirmación de Trump de autorización a operaciones de la CIA en Venezuela

Atentado con drones en Ecuador - Canva y EFE
Colombia

Atacan con drones la casa de un alcalde en Colombia: "Un ataque directo contra la institucionalidad democrática"

Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen de Maduro

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Más de Deportes

Ver más
Once Caldas a su llegada al Estadio Palogrande de Manizales para el juego de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle - Foto: EFE
Copa Sudamericana

"Hemos estado más serios y nos lo hemos llevado": DT de Independiente del Valle cuestionó celebración anticipada de Once Caldas en Copa Sudamericana con jugadores encima del bus

Luca Zidane y Zinedine Zidane/ Zidane campeón del Mundial en 1988 - Fotos EFE
Mundial 2026

Esta es la selección que convocó al hijo de Zinedine Zidane por un cupo en el Mundial: no es Francia

Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

La triste pérdida Lewis Hamilton y su conmovedor mensaje: “tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Once Caldas a su llegada al Estadio Palogrande de Manizales para el juego de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle - Foto: EFE
Copa Sudamericana

"Hemos estado más serios y nos lo hemos llevado": DT de Independiente del Valle cuestionó celebración anticipada de Once Caldas en Copa Sudamericana con jugadores encima del bus

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Ecuador

"Fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo": ministro de Defensa de Ecuador sobre agresión contra caravana del presidente Daniel Noboa

Feminicidio

Cómo el esposo de una exalcaldesa del Psuv terminó siendo señalado de un caso de aparente feminicidio en Falcón

Luca Zidane y Zinedine Zidane/ Zidane campeón del Mundial en 1988 - Fotos EFE
Mundial 2026

Esta es la selección que convocó al hijo de Zinedine Zidane por un cupo en el Mundial: no es Francia

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Donald Trump

"Me dijo que lo está aceptando en mi honor, porque lo merezco": Trump confirma llamada con María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda