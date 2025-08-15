"Tampoco es normal tener una racha tan larga sin victorias": exfutbolista de la selección Colombia que no jugó Mundial de 2014 por lesión sobre proceso de Néstor Lorenzo

A tan solo semanas de que se dé nuevamente el parón internacional por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, uno de los miembros del cuerpo técnico de la selección Colombia analiza el panorama de los subcampeones de América.

La selección Colombia no vive su mejor momento en las eliminatorias y pese a terminar la última fecha con un empate contra Argentina, se encuentra en el sexto puesto en la tabla de posiciones.

Sobre el panorama actual y en lo que hay que enfocarse, el asistente técnico de la ‘Tricolor’, Luis Amaranto Perea, quien fue parte de la selección que jugó las Eliminatorias para el Mundial de 2014 aunque no jugó el torneo por lesión, habló con el medio DSports.

En entrevista exclusiva, el exfutbolista del conjunto nacional afirmó que “venimos de dos años con un rendimiento bastante alto, cosa que no suele ser normal, estar tanto tiempo a ese nivel. Pero tampoco es normal tener una racha tan larga sin victorias”.

“Algunos partidos fueron detalles, otros partidos la ansiedad nos jugó un papel en contra, pero creo que ante Argentina pudimos demostrar que Colombia dio señas de ser nuevamente ese equipo de la Copa América”, añadió.

Perea destacó que la Copa América 2024 fue el mejor momento del equipo dirigió por Néstor Lorenzo y que siempre están buscando “volver a encontrar un equipo estable, confiable y que dé las garantías para salir a competir”.

“Siempre estamos en la búsqueda de eso, teniendo en cuenta que los momentos de los jugadores no son iguales”, puntualizó.

Para el exjugador con paso en el Atlético de Madrid la mayor preocupación del cuerpo técnico es que los futbolistas lleguen “en buen nivel y puedan mantener ese performance a nivel selección”.

La leyenda de los ‘colchoneros’ habló del mercado de fichajes de los colombianos Jhon Arias y Nelson Deossa, quienes tras el Mundial de Clubes dieron el salto a Europa.

“Para nosotros fue muy bueno que ellos hayan utilizado el Mundial de Clubes para darse a conocer un poco más a nivel internacional”, explicó.

Y explicó que a nivel de selección Colombia entre más jugadores estén jugando en las mejores ligas del mundo mejor va a ser mucho mejor.

“Lo más importante es que jueguen. Para nosotros es mucho mejor que un jugador compita en su liga y por ahí no que vaya a una liga superior, pero que no juegue porque al final la continuidad es la que hace que este jugador nos pueda dar mayor rendimiento a nivel selección”, finalizó.

El próximo reto que tendrá que enfrentar la ‘Tricolor’ será ante Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para ese partido, Colombia recibe a Bolivia en casa en el Metropolitano de Barranquilla el próximo 4 de septiembre.

Y cinco días después, el 9 de septiembre, visita a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ambos partidos son importantes para los tres equipos, para Colombia para asegurar su cupo al próximo Mundial, para Venezuela para mantenerse en zona de repechaje y para Bolivia para intentar quitarle a la ‘Vinotinto’ el puesto de repechaje.