Viernes, 29 de agosto de 2025
España

"Tenemos la costumbre de destacar lo más frívolo": DT de España defiende a Yamal ante la prensa por celebración a la que detractores califican de "soberbia"

agosto 29, 2025
Por: Nucho Martínez
Lamine Yamal, futbolista español / Luis De La Fuente, DT español - Fotos: X / EFE
El estratega de 'La Roja' también ofreció la lista de convocados para los venideros partidos de clasificación al Mundial de 2026.

El director técnico de la selección mayor de fútbol de España, Luis De La Fuente, se mostró contrariado en rueda de prensa por cuenta de una pregunta que le resultó incómoda.

El estratega fue consultado en dicha conferencia por una celebración de la joven estrella, Lamine Yamal, en la que luego de marcar un tanto con el FC Barcelona se lleva las manos sobre a cabeza simulando que se pone una 'corona'.

Ante la interrogante, el entrenador calificó que tal pensamiento es "frívolo" y que toca cuidar los mensajes que se dan.

"Discrepo, para mí no celebra colocándose una corona, lo hace por una chistera de mago. De hecho, yo le dije, es que ha vuelto a hacer magia y así lo entendí, luego cada uno es libre de entenderlo como quiera", expresó el timonel de 'La Roja'.

Posteriormente, argumentó: "Aquí tenemos la costumbre de destacar lo más frívolo".

Para finalizar con la polémica, De La Fuente dijo: "Con 16 años, ahora tiene 18, pero desde esa edad, trabajaba como el que más, se cuida como el que más y tiene una talento descomunal".

El seleccionador de la nación ibérica afronta un nuevo inicio tras caer en la final de la Liga de Naciones ante Portugal.

Con el Mundial 2026 acercándose, cada determinación del entrenador español será clave para sostener la exigencia que rodea a su selección.

Por ende, De La Fuente, ya tiene lista su convocatoria de cara los duelos de clasificación mundialista ante Bulgaria y Turquía, el 4 y 7 de septiembre, respectivamente.

Listado de convocados:

-Porteros: Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez

-Defensas: Carvajal, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

-Centrocampistas: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermín.

-Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yeremi Pino y Jesús Rodríguez.

El DT del combinado español, tras lanzar la convocatoria, defendió que sus elecciones responden solo a criterios deportivos.

