Lamine Yamal habría formalizado noviazgo con cantante argentina que le lleva siete años

La joven estrella del FC Barcelona, el español Lamine Yamal, habría dado un salto agigantado al amor. Su ‘media naranja’ sería una cantante argentina que le lleva siete años. Una foto, filtrada en redes sociales, del deportista y la artista festejando, sería la evidencia de este romance.

De acuerdo con varios medios de comunicación de España, el atacante ‘blaugrana’, de 18 años, estaría saliendo con la cantante argentina, de 25, Nicki Nicole.

En la instantánea se puede observar al campeón de LaLiga temporada 2024/2025 abrazando a la intérprete sudamericana en la celebración de su cumpleaños número 25.

La imagen, compartida por Yamal en sus historias de Instagram y luego republicada por Nicki Nicole, los muestra muy afectuosos el uno con el otro en un ambiente decorado con flores, globos y una torta rodeada de pétalos de rosa.

Las especulaciones sobre el amorío habían comenzado semanas atrás, cuando Nicki Nicole acompañó al futbolista al Trofeo Joan Gamper luciendo una camiseta del Barcelona con el nombre de Yamal en la espalda.

La artista también dijo presente en la celebración del cumpleaños 18 de Yamal, uno de los talentos más prometedores de Europa.

Más tarde, ambos fueron vistos paseando juntos por las calles de Mónaco y en el aeropuerto de Barcelona, al regreso de lo que se interpretó como una escapada romántica, lo que alimentó aún más los rumores.

La postal publicada este lunes oficializó el vínculo para los 60 millones de seguidores que acumulan entre los dos.

Nacida en Rosario en el año 2000, Nicki Nicole es una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel internacional.

Su irrupción en la escena urbana llegó en 2019 con Wapo Traketero y la colaboración junto al productor Bizarrap, que la catapultaron al reconocimiento masivo. Desde entonces, ha trabajado con figuras como Rauw Alejandro, Becky G, Nathy Peluso y Lunay y se ha presentado en festivales como Coachella y en el Tiny Desk.

Yamal, por su parte, ya funge como un campeón del balompié internacional por cuenta de un grandioso palmarés.

Su vitrina ganadora ya cuenta con dos Ligas de España (2022/23, 2024/25), una Supercopa de España (2025), una Copa del Rey (2024/25) y una Eurocopa (2024).

En lo individual, presume de premios ‘Mejor Jugador Joven’ de la Euro 2024, y el premio Laureus a la revelación del año.