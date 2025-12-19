Tenista considerado como parte del 'big 5' en la época de Nadal y Federer anunció su retiro con emotivo mensaje: "Cada libro necesita un final"

El mundo del tenis se prepara para despedir al tenista suizo Stan Wawrinka, considerado parte del “big 5” en la época del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal junto al serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray.

Wawrinka este viernes anunció que se retirará al término de la temporada del próximo año, "con la mejor nota posible".

"Cada libro necesita un final. Ha llegado el momento de escribir el último capítulo de mi carrera como tenista profesional", escribió el deportista de 40 años en mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

El ganador de tres torneos del Grand Slam continuó su mensaje diciendo que 2026 será su último año en el circuito: "Sigo teniendo ganas de superar mis límites y poder terminar mi trayectoria con la mejor nota posible", añadió.

Wawrinka, quien fue uno de los pocos en lograr una cuota de protagonismo en unos años en los que Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic acaparaban los principales éxitos, logró alzarse con el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016.

Además, suma 16 títulos en torneos del circuito ATP, el último de ellos en Ginebra (Suiza) en 2017.

En cuanto a su mejor posición en el ranking ATP, ocupó la casilla 3 en la clasificación mundial en enero de 2014, aunque actualmente figura en la 157ª posición.

Fuera del circuito también obtuvo importantes logros, pues se alzó con una medalla de oro olímpica en dobles (2008, junto a Federer), así como la Copa Davis en 2014.

Finalmente, cabe mencionar que el suizo es el cuarto tenista en activo en haber logrado más victorias (582).

Se espera que la última temporada en el circuito comience a principios de enero en Perth (Australia).