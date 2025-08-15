Tras separación profesional con reconocida tenista recuerdan cuando exentrenador de Serena Williams desacreditó a Federer y Djokovic

Hace unos días la tenista Naomi Osaka anunció que tomó la decisión de tomar caminos separados y dejar de trabajar con el entrenador de Serena Williams, el reconocido y popular en redes Patrick Mouratoglou.

La exnúmero uno del mundo explicó que dejó de trabajar con Mouratoglou y afirmó que su experiencia junto al francés fue “fantástica”.

A raíz de la separación profesional, muchos seguidores del tenis han recordado las declaraciones del francés sobre dos tenistas considerados de los mejores en el mundo en todos los tiempos.

Mouratoglou se volvió reconocido en el mundo tras entrenar a la legendaria Serena Williams durante una década, entre 2012 y 2022, obteniendo junto a ella 10 Grand Slams.

Sin embargo, Williams que se sienta en la misma mesa que otras grandes tenistas logró algo que para el francés no tienen Roger Federer y Novaj Djokovic: ser buena en el saque.

El entrenador ninguneó a los dos tenistas afirmando que ni el suizo ni el serbio tienen un buen saque, por el contrario de Nick Kyrgios.

Patrick explicó que: “Es el mejor porque los jugadores devuelven mucho mejor en la actualidad y él, sin dudas, es el que mejor saca”.

En su top de tenistas con el mejor saque está en segundo lugar John Isne, luego puso a Andy Roddick, de cuarto colocó a Ivo Karlovic y cerró el listado con Pete Sampras como quinto.

No obstante, no es la primera vez que el exentrenador de Serena se refiere a alguno de los dos tenistas considerados como los mejores deportistas del mundo despreciando sus carreras.

En mayo, Patrick generó controversia en el mundo del tenis al afirmar que Djokovic era mediocre comparado con Federer y Nadal.

En el podcast Bartoli Time, el francés expresó que si se es muy observador ‘Nole’ es "un jugador comparado con los otros dos (Nadal y Federer)”.

“Es terrible decirlo, casi mediocre. Lo hace todo muy bien, pero en realidad no tiene golpes fuertes”, añadió.

Y expresó que lo que ha hecho que el serbio esté en la cima es su fortaleza mental, lo que lo hace marcar la diferencia.