Sábado, 20 de diciembre de 2025
"Tiene que ser un chiste": entrenador de grande de Europa apunta contra la FIFA por no incluir a jugador sudamericano en el XI ideal de 2025

diciembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Entrenamiento del Barcelona - Foto EFE
El extremo terminó como goleador y máximo asistente de la última edición de la UEFA Champions League.

El director técnico de un club grande de Europa apuntó este viernes contra la FIFA por no incluir a un jugador sudamericano de su plantilla en el once masculino elegido por el ente rector del fútbol y publicado el martes.

Se trata del entrenador alemán Hansi Flick, que dirige al Barcelona. Flick calificó como un "chiste" que una de las figuras sudamericanas del cuadro catalán no apareciera en el mejor equipo del año.

El futbolista de Sudamérica en cuestión, defendido por Flick, es el brasileño Raphinha, quien tuvo un desempeño sobresaliente en la reciente temporada, pero no lo suficiente para que la FIFA lo eligiera dentro de la mejor plantilla de 2025 y en la que resaltaron otros referentes.

El extremo brasileño, cabe resaltar, fue clave desde la banda izquierda la pasada temporada, en la que el Barça logró un triplete local compuesto por el título de LaLiga, la Copa del Rey y la Superliga de España.

Pese a ello, el atacante de 29 años no entró en el "XI masculino del año", que es votado por entrenadores y capitanes de las selecciones, así como periodistas y aficionados.

"Este XI del año de la FIFA es un chiste, un verdadero chiste", declaró Flick el sábado en la rueda de prensa previo al partido de LaLiga contra el Villarreal del domingo. "Cuando veo que no está Raphinha en la banda, es algo increíble", reiteró.

El Barcelona, vale recordar, cayó eliminado en semifinales de UEFA Champions League contra el Inter de Milán, que perdió después por goleada en la final contra el París Saint-Germain.

En esa competición, Raphinha terminó como colíder en la tabla goleadores empatado a 13 con el guineano Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) y lideró la tabla de asistencias con siete.

"Cuando ves los partidos que jugó, cuantos goles marcó, cuantas asistencias dio, es increíble. Además de su influencia en el equipo. Realmente no es justo para él", consideró Flick.

"Para mí es un chiste. No puedo creerme que no esté en el mejor XI porque después de la temporada que hizo, se lo merecía. Es increíble", lamentó.

El alemán también anunció la baja del centrocampista español Pedri, que no estará disponible contra el Villarreal.

"Tiene un problema en el cuádriceps, quizá podría jugar el domingo, pero sería arriesgar demasiado", reveló el estratega sobre el internacional español de 23 años. "Lo tenemos que cuidar. Está entrenando y haciendo tratamientos. No queremos correr riesgos, lo necesitamos más adelante", añadió Flick.

El Barça es líder del actual campeonato con 43 puntos y cuatro de ventaja sobre el Real Madrid (segundo con 39). El Villarreal, por su parte, cierra el podio provisional, con 35 unidades.

Pedir, entretanto, sí fue elegido dentro del el XI ideal en la posición que pudo haber estado Raphinha: como mediocampista por la banda izquierda.

En la derecha, donde el brasileño pudo también ser posicionado, aparece el británico Cole Palmer, fundamental en la obtención del Mundial de Clubes con el Chelsea.

XI ideal masculino de la FIFA en 2025:

Arquero: Gianluigi Donnarumma (Italia)

Defensores: Achraf Hakimi (Marruecos), Willian Pacho (Ecuador), Virgil van Dijk (Países Bajos), Nuno Mendes (Portugal)

Mediocampistas: Cole Palmer (Inglaterra), Vitinha (Portugal), Pedri (España), Jude Bellingham (Inglaterra)

Delanteros: Ousmane Dembele (Francia) y Lamine Yamal (España)

